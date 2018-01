Continúan las proyecciones en espacios Incaa de Jujuy

Con la proyección de la película de animación "Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe" de Walter Tournier proseguirá hoy a las 19.30 la programación del Espacio Incaa Mercosur ubicado en las instalaciones del Auditórium del Ministerio de Salud de Jujuy. Además, la sala que funciona en calle Independencia casi esquina Italia, tambiÚn tendrá en cartelera a las 21.30 la comedia argentina "Soy tu karma".

La red de Espacios Incaa, que cuenta con más de 70 salas de todo el país, contiene en su programación al menos un 70% de proyecciones gratuitas.

"Selkirk ..." es un filme animado de Uruguay que gira en torno a un pirata rebelde y egoísta, piloto del Esperanza, galeón inglÚs que surca los mares del sur en busca de tesoros. A falta de buques enemigos, los corsarios se entretienen apostando y en poco tiempo Selkirk ha desplumado sus ahorros presentes y futuros, ganándose le enemistad de la tripulación y sobretodo del capitán Bullock, quien decide abandonarlo en una isla desierta.

La entrada para disfrutar esta propuesta es libre y gratuita.

Nuevas funciones de esta opción para todo la familia fueron programadas para el 18 y para 20 de enero a las 19.30.

"Soy tu karma"

En tanto la comedia "Soy tu karma" dirigida por el realizador que se hace llamar "Who" cuenta cómo en el día de su compromiso, Darío despierta al lado de una mujer que no es su novia. ¿Es una trampa tendida por su ex mujer o por su suegro? ¿Una broma pesada de sus amigos? ¿Una estafa? Esta misteriosa aparición no será la única, y otros personajes van invadiendo la casa.

El elenco de esta propuesta cinematográfica cuenta con Florencia Peña, Guillermo Toledo, Ana María Orozco, Liz Solari y Boy Olmi.

El precio de la entrada general para ser parte de esta función fue fijado en $ 30, jubilados y estudiantes pagan $ 15 y personas con discapacidad entran gratuitamente.

En Tilcara

Por otro lado esta tarde a las 18 en el Espacio Incaa Capec (Centro Andino para la Educación y la Cultura) de Tilcara está provista la proyección de la propuesta de animación para toda la familia llamada "Anida y el circo flotante".

El filme argentino está dirigido por Liliana Romero se presentará en la sala Barbarita Cruz y cuenta la historia de una joven artista de circo que se gana la vida en la práctica del fino arte de la quiromancia. Ella y su inseparable mascota, el sapo Vicente, viven en un Circo Flotante, de donde nadie puede salir. La carpa principal y sus atracciones, los juegos, el laberinto de los raros, los ambulantes y la feria, conforman este universo plantado en la majestuosidad de un circo manejado por una glamorosa y despótica dueña: Justine, heredera de una dinastía circense milenaria. Cuando cae la noche, en algún lugar del Río de la Plata, a los pies del Puerto de la Boca, es donde comienza el verdadero show, es ahí donde comienza nuestro film. Un evento fortuito cambia el universo del circo, llega un náufrago vestido de negro y con una varita mágica en el ojal. Para todos, llegó un nuevo mago que el destino envía para reemplazar al viejo artista; que nadie sabe donde está. Este nuevo personaje, el mago Fígaro, apenas abre los ojos se encuentra con la imagen de Anida, el amor a primera vista es inevitable.

Unas tías conspiradoras, una película antigua, un galán venido a menos y un laberinto de seres extraños, completan el marco de esta aventura. La joven princesa del circo y el supuesto mago, van a comenzar a desentrañar los misterios del circo y los de su propio pasado. Juntos irán tejiendo los hilos de sus sueños para que estos no se transformen en pesadillas y todos puedan llegar a la tan ansiada libertad.