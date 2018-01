Trabajaron en la Cena Blanca pero aún no les pagan

Personal que prestó servicios en la Cena Blanca denunció que hasta la fecha la empresa encargada de los mismos no le abonó los correspondientes honorarios.

"Ya pasó un mes de la Cena Blanca y hasta ahora no nos pagaron. Fuimos prácticamente todos los días a hablar con la dueña de la empresa, pero nos dice que no hay plata", expresó Ana Aiba, una de las personas que trabajó durante el gran evento que se realizó el 7 de diciembre del año pasado y que agasajó a más tres mil egresados de la capital jujeña.

Según relató Aiba, la deuda afecta aproximadamente a 30 personas, entre ellas lavacopas, cocineros, ayudantes de cocina y proveedores. "Yo estaba en la parte de cocina y sólo en esa área somos 15 las personas que no cobramos. Tenemos conocimiento que solamente los mozos cobraron, después estamos todos en la misma situación", sostuvo, y comentó que junto a sus hermanos, desde hace varios años, son convocados por la empresa encargada de brindar el servicio de catering para la Cena de los egresados, asegurando que es la primera vez que ocurre una situación de este tipo.

Mencionó que ante el reiterado reclamo de los empleados, desde la firma les respondieron que la falta de pago se debe a una demora en el Ente Autárquico Permanente, organismo a cargo de la realización del evento, aunque es importante destacar que cada alumno debía abonar una tarjeta de 770 pesos para ingresar al festejo. Por lo tanto no se entiende la posible demora en la acreditación desde el Ejecutivo provincia

Comentó que algunos de sus compañeros recurrieron al sindicato que nuclea a los trabajadores gastronómicos; no obstante no recibieron ningún tipo de acompañamiento o ayuda "porque nos dijeron que no estamos afiliados".

Aiba señaló que algunos de los trabajadores, recibió un adelanto de mil pesos pero la totalidad de la deuda no fue cancelada.

Indicó que en las últimas horas y debido a la denuncia que realizaron en las redes sociales, la dueña de la empresa se comunicó con algunos de los trabajadores para informarles que el lunes les abonará lo adeudado. Sin embargo no todos los empleados fueron notificados.

"Nosotros lo único que queremos es que nos paguen por lo que trabajamos y que sea a todos, porque necesitamos el dinero", enfatizó Aiba quien anunció que el lunes a las 18.30 se presentarán en las oficinas de la empresa para reclamar el pago.