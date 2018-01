El plantel de El Chañi ya trabaja con la pelota

Cuando faltan 22 días para el inicio del Federal C, el plantel de Deportivo El Chañi empezó a trabajar en contacto con la pelota, realizando una hora de fútbol informal.

Bajo la atenta mirada del director técnico Marcelo Sánchez, los muchachos desplegaron en la cancha de Vialidad, una intensa práctica.

Cabe destacar que El Chañi debutará en el certamen más federal del país, frente a Atlético Ciudad de Nieva, en un partido de mucho peso para ambos equipos.

Aunque ayer no estuvieron algunos jugadores convocados como refuerzos, el DT Sánchez igualmente paró dos equipos que se prodigaron en cumplir sus indicaciones en busca de ir aflojando la carga física e ir soltando los cuerpos para el tiempo de fútbol.

"Nos tenemos confianza"

Apenas terminó el entrenamiento cumplido en la víspera, el director técnico de El Chañi, Marcelo Sánchez, comenzó diciendo: "Estamos aflojando la parte física y vamos a ir teniendo contacto con la pelota y arrancamos con fútbol informal que iremos acentuando hasta que comience el torneo".

Sobre el grupo que le tocó, sostuvo: "Es muy difícil, Atlético San Pedro está en condiciones y armó un equipo rentado que es una ventaja por la mayor experiencia de sus jugadores; Ciudad de Nieva es el campeón de la Liga Jujeña y practica un buen fútbol. Creo que es la zona más dura en nuestra tercera participación en un Federal C".

Más adelante, expresó que para su institución: "Es importante jugar un Federal C porque marca un crecimiento deportivo, también nos exige económicamente, pero en esta zona de La Viña hay gente de buena voluntad que quiere a su club de barrio y verlo jugar en un Federal es importante para todos".

Luego expresó: "Este torneo es duro además de los equipos, por el clima y el horario de los partidos. Está el calor del ramal, el clima y la altura de La Quiaca, por eso tiene mucho que ver la parte física que pasa a ser una parte importante del estado conque se llega al torneo".

Sobre su equipo, agregó: "Conocemos a los rivales, pasamos la parte dura en lo físico, podemos aguantar un trámite intenso. A nosotros nos gusta presionar, tenemos jugadores de buen pie y atacar en bloque para vencer el arco rival".

En relación a un sistema novedoso para incentivar al plantel, dijo: "Tenemos un sistema de preventa de entradas cada vez que nos toque jugar de local, entregando una determinada cantidad de entradas a cada jugador. Con la recaudación, después de pagar los gastos fijos, el remanente se distribuirá entre el plantel

El fixture, Zona 3:

1§ fecha (28-01-18): Ciudad de Nieva vs. Deportivo El Chañi; Atlético San Pedro vs. Río Grande.

2§ fecha (04-02): Río Grande vs. Ciudad de Nieva; El Chañi vs. At. San Pedro. 3§ fecha (11-02): Ciudad de Nieva vs. At. San Pedro; Río Grande vs. El Chañi.

4§ fecha (18-02): El Chañi vs. Ciudad de Nieva; Río Grande vs. At. San Pedro.

5ª fecha (25-02): Ciudad de Nieva vs. Rio Grande; At. San Pedro vs. El Chañi.

6§ fecha (04-03): At. San Pedro vs. Ciudad de Nieva; El Chañi vs. Río Grande.