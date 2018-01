Dictan taller de poesía y cuento

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar del taller literario de poesía y cuento denominada "Banzai" que dará inicio el próximo 16 de enero en la Casa de las Letras de calle Belgrano 1327. Las clases estarán a cargo del escritor Ezequiel Villarroel y serán los martes y jueves de 15.30 a 17.

La propuesta cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y está destinada a personas mayores de 16 años con o sin experiencia previa. Los interesados en esta opción de capacitación podrán obtener mayor información en la dirección ya citada o llamado a al 0388 422 - 1202.

Ezequiel Villarroel nació en el año 1983 en San Salvador de Jujuy. Es escritor, editor y miembro organizador del Festival de Poesía Contemporánea Sumergible. Antologador del libro de poesía y narrativa Arcade (Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de Jujuy, 2017). Integra a su vez, antologías de distintas partes del país y ha dado talleres literarios en San Pedro y San Salvador de Jujuy. Villarroel editó los siguientes libros "Analogía" (2005), "La hora de la siesta" (2006), "Nand (No alcanzó el nivel deseado)" (2009), "Al menos no está lloviendo" (2013), "Libro de Lluvia" (2015), "In - dependencia" (2016) y "Mi perro y yo estamos renegando" (2017).