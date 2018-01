El Jazz Club Jujuy y sus propuestas llegan a Tilcara

TILCARA (Corresponsal) Alomías Lizárraga, uno de los sonidos del saxo más destacados de la provincia, nos habla del Jazz Club Jujuy, que hoy muda su escenario al Capec, en Tilcara. Durante el año "funcionó en la Casa del Macedonio Graz, siempre con invitados especiales que vienen de otras provincias y músicos locales. Ya pasaron grandes nombres del jazz, y en esta ocasión pensÚ en homenajear al pianista jujeño Jonathan Vargas".

Así es como siguen sus actividades "cuando vamos a estar acompañados por Sebastián Auad en batería y Gustavo Cruz en bajo", nos cuenta Lizárraga. "La noche va a comenzar con una apertura de piano sólo a cargo de Jonathan, tras lo que vienen unos repertorios de latin jazz, ya en formato de cuarteto, para terminar con una jam session con músicos invitados".

Nos cuenta que "no faltarán ritmos folclóricos argentinos con la base de un cuarteto e invitados. En Tilcara seguimos el sábado 13 con el trío de Matías Saluzzi, que viene con Chinato Torres, el baterista jujeño, y la guitarra de Fernando Nocetti, de Salta, siempre cerrando con la improvisación final con los músicos que se sumen".

Johnny Vargas nos cuenta que "hace doce años estoy radicado en Córdoba, donde trabajo con la música en varios estilos. Hoy participo de Nenes Bian, que es una banda de cuartetos rock, y la de cumbia: Sabor Canela, compartiendo con otros músicos los gÚneros de jazz y latin jazz. ComencÚ con el tango, hasta que me presentaron un disco de tango jazz de Adrian Iaies, desde cuando empecÚ a tener otra mirada". Vargas nos habla de ese camino "que me trajo a Alomías, con quien aprendí el gÚnero. Así se van conociendo músicos, siempre creciendo, en algo que no se me ocurre nombrar con palabras, porque el jazz es muy mixtural, y sólo podría resumir con la palabra: compartir. Así vienen las jam session, donde todos los músicos comparten ideas. Es algo que no me ha pasado con otras músicas".

Lizárraga nos habla de "esta movida que tiene ya diez años, cuando estuve estudiando en Buenos Aires y volví a Jujuy con otras ideas. Los otros chicos terminaban de estudiar acá y viajaban, y nos encontrábamos en verano con el mismo lenguaje. Así nace este Jazz Club en Jujuy". Recuerda que "había muy pocos lugares para tocar y fue difícil, hasta que el público fue apostando a los músicos locales. Así creé el primer Festival, en el cine Select, y ya el teatro estaba repleto. Surgió el Jazz Club, del que soy presidente, nos juntamos y hoy ya se ven muchos jóvenes que se están preparando en este lenguaje".