Familia evacuada por temporal del viernes

Luego de una mañana de mucho calor, los jujeños fueron sorprendidos en la tarde-noche del último viernes por una intensa tormenta, con fuertes ráfagas de viento e incluso granizos. Sin embargo, fueron pocos los incidentes que se registraron en la provincia.

Según informó el coordinador de Emergencias de la Provincia, Guillermo Siri, la tormenta dejó una sola familia evacuada en la ciudad capital. Se trata de una mujer y sus tres hijos, que por la intensidad de los vientos, sufrieron la voladura del techo de su vivienda ubicada en el barrio Chijra.

Al tomar conocimiento de la situación, la Dirección de Emergencia acudió hasta la zona y procedió a la rápida asistencia del grupo familiar, que fue evacuado hasta el CPV de dicho sector barrial, donde estaba siendo asistido en la víspera por personal del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.

Otro de los incidentes registrados, se dio en el barrio Los Naranjos, en el sudeste del casco céntrico, donde el techo del Club Boca Juniors no aguantó la intensidad de las ráfagas de viento. Las chapas, de acuerdo a lo que manifestó el coronel retirado Siri, cayeron en el patio de una vivienda adyacente, impidiendo que sus propietarios pudieran salir de la misma.

Tras recibir la denuncia, personal de la Dirección se trasladó hasta la vivienda, donde constató que el hecho no causó daños materiales en el inmueble ni físicos a las personas.

Asimismo, en avenida Párroco Marshke de la capital jujeña se produjo la caída de un árbol de gran porte sobre la vereda, por lo que el cuerpo de emergencia tuvo que actuar de manera inmediata para evitar cualquier tipo de accidentes.

En el interior

En lo que al interior respecta, acotó el funcionario, recibieron denuncias solamente de la ciudad de Libertador, más precisamente en el barrio Ledesma del ingenio azucarero. Allí se produjo la caída de árboles, aunque la misma no provocó ningún tipo de heridos ni daños en las viviendas.

Consultado sobre la zona de Volcán, Tumbaya y Bárcena, que a principios de 2017 sufrieron las consecuencias de un temporal, el coordinador destacó que si bien cayó una importante cantidad de agua en la zona, típica de la temporada, "no hubo ningún tipo de complicaciones". Sin embargo lo que llamó la atención es que en Volcán también hubo caída de granizos.

"La tormenta fue bastante fuerte, incluso tuvimos caídas de piedras en la zona de Yala y Reyes, pero afortunadamente no tuvimos ninguna emergencia ni heridos", enfatizó Siri, al tiempo que resaltó que durante los operativos participó además del equipo de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Brigada de Incendios Forestales. En esta oportunidad, "afortunadamente no necesitamos la intervención del Same".

Siri informó que para el presente mes y febrero, se prevén numerosas lluvias cortas pero de gran intensidad. Por lo que instó a los ciudadanos a tomar los recaudos necesarios y recordó la vigencia de la línea telefónica gratuita 103, la cual "funciona de manera permanente para atender la demanda de los vecinos", según destacó.

Denuncias por 560 has de tabaco

El gerente de “Latitud Sur”, Carlos Barni, brindó detalles respecto a los daños ocasionados en las plantaciones de tabaco, tras el temporal de lluvia y granizo que cayó durante la tarde del viernes último.

Hasta la noche de ese día, la aseguradora recibió un total de 60 denuncias, aunque Barni estimó que las mismas aumentarán ya que se prevé la continuidad de lluvias en el territorio jujeño. “Hemos recibido 60 denuncias hasta anoche (por el viernes) y según el primer relevamiento de daños, hasta el momento son 560 las hectáreas afectadas, pero seguramente vamos a tener un incremento de superficie porque no todos los productores denunciaron”, expresó Barni, indicando que las zonas más afectadas fueron Las Pampitas, Pampacho, La Ovejería y Campo La Tuna.

El gerente mencionó que para tratar de contrarrestar los daños, desde la empresa arrojaron 116 cohetes, pero debieron interrumpir las acciones “por el ingreso de dos aviones sanitarios y uno comercial al aeropuerto”.

Barni indicó que la cantidad de agua que cayó en la provincia fue muy variable, ya que en algunas zonas se registraron “30 milímetros y en otras 5 milímetros”.

En ese orden, expresó que desde las primeras horas de ayer se encuentran realizando una evaluación de los daños ocasionados, tarea que llevará aproximadamente diez días “por la cantidad de superficie denunciada”.

“Estamos en plena etapa de evaluación de daños, cuando terminemos recién vamos a poder dar una precisión del nivel exacto”, sostuvo, a la vez que resaltó que ante cualquier evento climatológico, los productores pueden comunicarse al 0388- 4911741.