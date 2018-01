Primera noche del Enero Tilcareño 2018

TILCARA (Corresponsal) Cuando a mediodía la lluvia rozó el suelo tilcareño para replegarse y darle paso al sol y al celeste, parecía que todo empezaba a conjugar para un buen inicio de la 61° edición del Enero Tilcareño, pero a las 22.30, cuando nos acercamos a la cancha de Pueblo Nuevo, volvía a caer el agua y empezaba a bajar la temperatura. Por el camino, el peor de los síntomas: las ofertas para revender las entradas, y en el estadio la cosa se demoraba a la espera de un público que, lentamente, empezó a llegar a medianoche.

Allí el escenario, las pantallas, las luces y el sonido hablaban de un armado que se merecía una mejor aceptación, cosa que probablemente vaya sucediendo conforme transcurran las noches de un Festival que, desde el escenario, se anunciaba para lo que resta de los viernes y sábados del mes con un retorno tras las noches de Carnaval.

ERICA GARCÍA

Chasquimayo fue el número local llamado a abrir el show del viernes y la propuesta festivalera en el escenario mayor que merece una mención especial por su calidad y profesionalidad. En lo sonoro, fueron los encargados de decirle a Tilcara que la cosa iba a sonar bien para disfrutar de la música. Una banda que recorre los senderos del folclore, la fiesta jujeña y un repertorio que recurre con calidad a la obra de Ricardo Vilca, supo empezar ante poca gente, convocar a los que giraban cerca del estadio y armar un clima festivo bajo la lluvia, en una presentación de algo así como una hora. Estos maimareños hicieron bien las cosas, poniÚndole sabor quebradeño a una noche que, aunque con poco acompañamiento de público, se extendió con buen clima humano, con ganas de divertirse hasta que el cielo empezó a clarear sobre el Río Grande. Más allá de su muy buena propuesta musical, lo de Chasquimayo resalta los valores profesionales de nuestros músicos.

“GUITARREROS”

Tras ellos, Erica García empezó a encender la fogata con un sonido que abreva del post punk, del reggea, del rock y del pop de los sesenta, reminiscencias bien ejercidas por una banda de guitarra, bajo, batería elÚctrica y trompeta, deliberadamente despojada por momentos, con una voz dúctil para sus fines que por momentos hacía recordar a Nina Hagen, y un repertorio de canciones que festejó un público que las conocía y festejó los estrenos. Con García, el Enero comenzaba a andar por ese tramo de mixtura musical de que nos habla la grilla heterogÚnea de esta edición, para darle paso a Marcelo Moura, el ex Virus que supo imponerle, con algunos otros nombres como Soda Stereo, un carácter moderno al rock nacional. Moura, de todos modos, no aspira a tener el glamour que tuvo su hermano Federico (inevitable comparación al sonar las mismas canciones), ni la banda era Virus, sino que sube al escenario como un homenaje de aquellos años de la primavera de la democracia. Con esa salvedad, repasó todas aquellas canciones que hicieron Úpoca más algunas otras de compañeros de ruta como Miguel Abuelo y GIT, en una voz propia para esas lides como la de Ana Neón, poniÚndole el parÚntesis rockero a esta jornada, que vio subir al escenario a Guitarreros, un espectáculo salteño de alta calidad, tanto en el sonido general como en el impecable trabajo de voces. Con Guitarreros y su propuesta de folclore bien ejecutado que cerró con guitarreada, el público que había comenzado a bailar zambas y chacareras con Chasquimayo volvió a sacar sus pañuelos, tras lo que Los Puesteros siguieron dentro de los mismos ritmos, ya cerca de las 5 am, mientras el público lidiaba entre las ganas de vivir la fiesta y las temperaturas que mermaban, y el cierre de la buena voz de Franco Barrionuevo, con más folclore para una pista que empezaba a iluminarse con el sol que nacía sobre el Cerro Negro.

En conjunto, fue sin duda una buena propuesta artística que acaso sirva para alentar al público a sumarse a esta 61º edición de un Enero Tilcareño que promete seguir sonando aún en febrero.