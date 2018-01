"La forma del agua" encabeza las nominaciones

El drama de fantasía romántica "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, ganadora del León de Oro del último Festival de Venecia y que parte con 7 nominaciones, es el principal candidato a los premios Globo de Oro que entregará esta noche la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

La ceremonia se realizará -como desde 1961- en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, desde las 21 de Argentina (con transmisión en vivo por TNT), y marcará la primera parada en la temporada de premios que celebra lo más destacado del cine del 2017 y que finalizará el 4 de marzo con la entrega de los Oscar.

Si bien los Globo de Oro se desarrollan desde 1944, no fue sino hasta el 2010 que comenzaron a crecer en importancia, cuando pasaron a tener un maestro de ceremonias y a subir el nivel de producción con el objetivo de erigirse como un verdadero show televisivo.

Más descontracturado que los Oscar, con las estrellas ubicadas en mesas con su cena y unos cuantos tragos, la 75 edición de los Globo de Oro estará conducida por el ex "Saturday Night Live" y actual anfitrión del "Late Night" de la NBC, Seth Meyers.

Mejor película en la categoría de drama, mejor director, mejor guión, actriz principal para Sally Hawkins, actor y actriz de reparto para Richard Jenkins y Octavia Spencer y mejor banda de sonido son las estatuillas que la cinta de Del Toro aspira a ganar y así igualar el récord de galardones obtenido el año pasado por el musical "La La Land", de Damien Chazelle.

La historia ambientada durante la Guerra Fría, que relata el peculiar romance entre una mujer muda encargada de la limpieza de un laboratorio secreto gubernamental y un humanoide anfibio sujeto a crueles experimentos, llamó la atención de la crítica especializada que la consideró la mejor cinta de Del Toro desde "El laberinto del fauno" y valoró en especial la actuación de Hawkins.

"La forma del agua", que en Argentina tiene estreno programado para el 23 de febrero, competirá en su categoría con otras dos grandes candidatas que recolectaron seis nominaciones cada una: "The Post: Los oscuros secretos del Pentágono", de Steven Spielberg, y la comedia negra criminal "Tres anuncios por un crimen", de Martin McDonagh.

"Call me by your name" (Luca Guadagnino) y el drama bélico de Christopher Nolan, "Dunkerque", completan la nómina entre los dramas.

Del Toro, Spielberg, Nolan y McDonagh competirán por la estatuilla al mejor director, en una terna a la que se suma Ridley Scott, nominado por el thriller "Todo el dinero del mundo".

Se trata justamente de la película que contaba con Kevin Spacey entre sus protagonistas, y que luego de las múltiples acusaciones de abuso y acoso sexual en su contra fue eliminado del metraje final y todos sus planos volvieron a rodarse con el veteranísimo Christopher Plummer.

El escándalo de los abusos sexuales en Hollywood, que se disparó a partir de que decenas de mujeres acusaran al productor Harvey Weinstein, será de seguro un tema presente en la ceremonia, tras la convocatoria para que actrices invitadas, nominadas y presentadoras vistan de negro en protesta y en busca de provocar mayor conciencia sobre la inequidad de género en la industria.

En tanto, las cinco nominadas a mejor comedia o musical -a diferencia de los Oscar, en los Globo de Oro se distinguen de los dramas- son "Lady Bird", que recolectó cuatro nominaciones, "¡Huye!", de Jordan Peele; "El gran showman", de Michael Gracey; "I, Tonya", Craig Gillespie; y la ganadora de la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián, "The Disaster Artist: La obra maestra", de James Franco.

Pero los Globo de Oro no son sólo cine, sino que también premian a lo mejor de la producción de ficción para TV y plataformas de streaming.

En este apartado, y luego de juntar múltiples estatuillas en los últimos premios Emmy de la Academia de Televisión de Hollywood, parten como favoritas "Big Little Lies" en la categoría de mejor miniserie y "The Handmaid's Tale" en la de mejor serie dramática.

En el caso de las comedias de televisión las previsiones son menos claras y el premio se disputará entre "Black-ish", ya nominada el año pasado, "The Marvelous Mrs. Maisel", "Master of None", "SMILF" y el regreso de tras más de una década de "Will & Grace".

Además, la actriz, presentadora, productora y empresaria Oprah Winfrey se llevará el Globo de Oro honorario Cecil B. DeMille.