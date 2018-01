“Se puede gastar la mitad de agua y seguir con el mismo nivel de vida”

-¿Investiga los sistemas de diques y sus desequilibrios?

-Lo que me gusta es cómo funcionan esos estudios, la física, química cómo es la biología que hay, y cada uno de los sistemas dominan un tipo de organismo, pero yo estudio cómo funciona el conjunto en general y cómo gestionar, manejarlo, en caso que esté deteriorado.

-¿Alguna experiencia que pueda mencionar de cómo se logró gestionar esto y mejorar?

-He trabajado en diques de abastecimiento controlando cómo funciona y tomando el agua de una forma o de otra para que sea más barata para su potabilización, y controlando que no se estropeen estos diques. También he trabajado poniendo en funcionamiento depuradoras de aguas residuales, agua cloacal de Sevilla, para ver cómo funciona y en cada sitio qué tipo hay que poner. También, estudiando la cuenca del Guadalquivir, un río grande, para ver en qué condiciones está y cómo arreglarlo. Uno de los sistemas que más trabajamos fue en unas minas de pirita donde un río entero se contaminó por la ruptura, una contaminación de lodos y aguas arriba. Estuve en el comité científico que ayudaba a la administración limpiar y restaurar el sistema.

-¿En los diques qué cosas suele encontrar al monitorear?

-Normalmente en los diques llegan, por una circunstancia u otra, demasiado sales nutritivas, y las plantas acuáticas que son algas unicelulares crecen. Hay algunas que pueden crecer demasiado, son tóxicas y entonces eso encarece mucho la potabilización del agua. Entonces según el tipo de sistema, tenemos que hacer medidas preventivas y curativas para eliminar esas algas antes que tengamos que bebernos el agua.

-¿Qué tipo de medidas preventivas se puede tomar?

-Depende de cada caso. Por ejemplo acá me han comentado que en uno de los diques que tiene agua para potabilizar, hay muchas vacas que van a beber y “desbeber”. En ese tipo de sistema, en los abastecimientos que sí he trabajado yo normalmente, sí hay algo de ganadería, pero es muy extensiva, la proporción de vacas es poquísima comparada con la extensión que tiene, por lo tanto no causan problemas. Entonces en un dique tendría que limitarse si ése es el problema. Si el problema es el abonado en las tierras de cultivo, y que la mayor parte del abono va al agua y se usan agroquímicos también, depende de cuál es el problema, no hay ninguna fórmula. Lo que hay que hacer es estudiar el sistema, no desde los despachos sino con los datos científicos.

-¿Es importante hacer un seguimiento de la intervención del hombre, si hay que limitarla?

-Es imprescindible, pero también contar con la gente para que acepte que hay que tomar medidas correctoras que seguir como estaba siendo. Es que tal como vamos nos estamos dañando a nosotros mismos, si yo contamino el agua o me gasto el dinero para poderla beber o enfermo.

-¿Sucede lo mismo con la cadena agrícola, si es para riego?

-Exactamente. Primero no se debe abonar más de lo necesario, ni se debe despilfarrar el agua, porque sobre todo en sitios como este, donde el agua se dispone en una época pero no en otra, entonces lógicamente cuando hay agua hay que ahorrar para cuando no haya. Y obviamente hay muchos métodos de regadío. Lógicamente la inversión primero es mayor, pero el resultado final tanto el gasto de agroquímicos como el de agua es menor. O sea que finalmente se puede gestionar y controlar, tanto en el consumo como en la devolución limpia al sistema.

-¿Es importante entonces la decisión política?

-Es decisión política pero es un consenso de la ciudadanía. Si al ciudadano no le importa nada de esto, no va a votar al político que promueve este tipo de prácticas. Hay una cuestión muy clara, los políticos tienen que hacer cosas, pero yo personalmente si no estoy demasiado tiempo bajo la ducha, si gasto menos agua contamino menos agua, si no uso el auto indiscriminadamente etc. Hay algo en Argentina que es impensable en Europa: canillas con mono-mando no tienen los grifos que paran mientras te enjabonas. Es un desperdicio. Allá los inodoros tienen desagüe de media o carga entera. Cada uno puede hacer cosas y si todos las hacemos es mejor. En Sevilla cuando llegué gastaban 400 litros por habitante al día, y actualmente no llega a 200 litros, era porque hubo tres períodos de sequía, y han cambiado todos sus sistemas y gasta la mitad de agua, y siguen teniendo el mismo nivel de vida. Es cuestión de educación.