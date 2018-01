“El crecimiento de un negocio depende de las estrategias que se usen”

Es empresario y consultor jujeño radicado en España y arribó a la provincia a fin de brindar una charla para emprendedores denominada "Ventas sin freno". La misma fue impulsada por la escuela de negocios española "Level Up" de la cual forma parte, con el objeto de potenciar el trabajo que llevan adelante los emprendedores en la provincia, brindando una serie de herramientas indispensables.

¿Cuáles son las herramientas de trabajo que se brindaron en la conferencia?

En esta oportunidad hemos ofrecido una conferencia denominada "Ventas sin frenos" que surge a raíz de un caso real de una empresa a la cual Level Up le brinda asesoramiento. En el caso de esta empresa se mejoraron cinco aspectos fundamentales que rodean al producto y al servicio, que tiene que ver con el diseño y la imagen, la sencillez con la que el producto o servicio se puede comprar o consumir, las sorpresas que genera en los clientes, las garantías que somos capaces de ofrecer con el producto o servicio al cliente y con la honestidad con la que los estamos ofreciendo. Modificando cada uno de esos pilares y dándoles el matiz necesario para que generen impacto, una mayor visibilidad, mayor credibilidad, mayor confianza se terminan generando más ventas. Muchas veces se cae en la tentación de pensar que estamos vendiendo poco o no podemos vender más por los impuestos, por culpa del estado, porque no nos dan las subvenciones que deberían darnos, por la competencia desleal, es decir, buscamos un montón de excusas fuera y no somos capaces de pararnos a pensar qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo para tener ese resultado. De modo que además de los cinco ejes que son necesarios implementar, también es importante tener una mentalidad distinta para poder hacer el cambio, y asumir la responsabilidad porque nosotros mismos somos quienes debemos actuar para mejorar el producto y adaptarlo para que eso se traduzca en ventas.

¿Estas cinco estrategias son independientes del rubro en el cual se desarrolle la empresa?

Totalmente. Hay una creencia limitante que se tiene en el mundo de los negocios y es justamente que antes de poner un negocio tienes que hacer un estudio de mercado. Level Up no cree en el estudio de mercado porque ese estudio no explica porque si hay dos restaurantes pegados, uno está lleno y el otro vació. Tiene la población alrededor, el mismo poder adquisitivo, son datos que no te pueden decir el éxito que puede llegar a tener tu negocio. Tu negocio dependerá del tipo de estrategias que utilices, de estos cinco factores y algunos más que existen, los cuales se pueden aplicar a cualquier negocio, porque la mayoría funciona de la misma manera, tienen algunas particularidades, pero todo lo demás funciona igual. Si un restaurante está lleno y el otro vació, es porque uno está aplicando algo que el otro no lo está haciendo.

De modo que no hacen falta grandes inversiones o recursos para poder incrementar las ventas...

Para nada. Esa es una de las falsas creencias, incluso que son limitantes, para poder hacer crecer mi negocio. Claro, como no tengo recursos o grandes cantidades de inversión para poder sacar un negocio adelante, entonces no lo puedo hacer. Esto no es así, de hecho el propio Level Up partió desde una inversión mínima, adquiriendo una computadora portátil, una pizarra y marcadores, y solo con eso ha llegado hoy a ser una empresa que factura millones de euros al año. Entonces, tenemos que soltar esas creencias y cuestionarnos ¿y si depende de mí, de mis capacidad, de las herramientas que tengo para poner en marcha?. Si somos capaces de cambiar esa mentalidad y hacer ese 'click', entonces seremos capaces de generar mayores ventas, mayor credibilidad y mayor rendimiento en nuestra empresa, porque cuando uno cambia la mentalidad, la visión de todo lo que pasa alrededor por arte de magia, todo cambia. Es una cuestión de actitud.

¿Cómo ve el crecimiento de las pymes en el país?

Hay dos datos que me llamaron mucha la atención. Por un lado que ha bajado la cantidad de empresas que se venían constituyendo, pero ha aumentado la capacidad de generar negocios por parte de las empresas que ya existen, entonces, hay como una sensación de consolidación, de que no se está generando tanto nuevo, pero si lo que hay se está consolidando. Y eso es importante, porque para conseguir ser grande, tener un negocio fructífero, que funcione, es necesario pensar a largo plazo, dejar de pensar a corto plazo, porque de esta manera dejo que lo urgente no me deje ocuparme de lo importante, porque le dedico más tiempo a lo urgente que a lo verdaderamente importante; entonces es necesario cambiar esa mentalidad y pensar en que si queremos tener una empresa con éxito debemos pensar a largo plazo, incluso si eso significa sacrificar, por ejemplo, ciertas ventas.