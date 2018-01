Crece la demanda de partidas de nacimiento

Como suele ocurrir cada año, en los meses de enero y marzo crece notablemente la demanda de solicitudes de partidas de nacimiento en el Registro civil provincial, ya que numerosas familias demandan esta documentación actualizada, por un lado para poder viajar con menores durante las vacaciones de verano, ya que es un requisito indispensable, como así también muchos la requieren para la inscripción de los chicos en la escuela. Esto hace que, durante esta época crezca notablemente la demanda de estos trámites, e incluso hasta el año pasado se formaban largas filas para su tramitación. A raíz de esta situación, este año, el Registro Civil habilitó una impresora exclusiva para la solicitud de partidas de nacimiento digitalizadas a fin de agilizar la gestión y entrega de la documentación.

Durante el último año, el Registro Civil y Capacidad de las personas de la provincia, logró digitalizar las actas de nacimiento comprendidas desde el año 1975 hasta el 2015. Esto permite agilizar notablemente la toma de trámites y sobre todo la entrega de las partidas actualizadas. A partir de esta iniciativa, el organismo habilitó sobre el mostrador un área exclusiva para la gestión de las partidas de nacimiento, la cual contribuyó notablemente a simplificar la tarea.

El director del Registro civil, Julio Ferreyra, explicó que a partir de la digitalización del sistema "la entrega es prácticamente inmediata". Mencionó que hace una semana implementaron esta nueva modalidad de tramitación "con muy buenos resultados", ya que según dijo, el año pasado la fila se extendía hasta calle Alvear.

Actualmente se están gestionando unas 500 partidas por día, algunos días con mayor demanda que otros. "Hay días que hemos emitido más de 900 actas, pero en promedio a diario se están entregando unas 400 a 500. La mayor demanda se da este mes y después en marzo, cuando comienzan las clases".

Además indicó que quienes se acerquen a solicitar las actas de nacimiento actualizadas, pueden optar por el trámite "urgente", es decir que se entrega la documentación en el momento, el cual tiene un costo de $20 o bien el tramite común que puede demorar de 3 a 4 días, dependiendo la demanda, pagando solo $10. Estos montos permanecerán vigentes solo hasta el 12 de este mes, ya que desde el lunes 15 los precios se actualizarán y pasará a costar $30 el trámite urgente y $20 el común. En este sentido, Ferreyra destacó que pese a la suba que tendrá el trámite, sigue siendo económico ya que en otras provincias es mucho más caro, con precios que van desde los $200, $180, $170. "Acá en Jujuy, por una decisión del Gobierno provincial, las actas mantienen un precio bajo por una cuestión social y con la recaudación que alcanzamos logramos comprar los equipos para digitalizar el sistema y con eso pensamos avanzar y digitalizar todo el archivo" aseguró.

Tramite en centros rápidos

En director del Registro Civil, además aseguró que las actas de nacimiento pueden tramitarse en los Centros de Documentación rápida de toda la provincia, de modo que no es necesario dirigirse a la delegación central. "Al estar digitalizado el sistema, los interesados pueden solicitar las partidas de nacimiento desde su localidad, sin necesidad de viajar hasta la capital, dirigiéndose al Centro Rápido. Todas las partidas que están digitalizadas pueden solicitarse en cualquier delegación de la provincia, al mismo precio" dijo.

Documentación para viajar

EXIGENCIAS/ EN LAS BOLETERÍAS SOLICITAN DOCUMENTACION PARA VENDER PASAJES.

Durante las vacaciones de verano, numerosas familias optan por viajar dentro y fuera del país. Para ello es necesario contar con documentación específica la cual es indispensable, especialmente si se viaja al exterior.

En relación a los adultos, las exigencias son menores. Julio Ferreyra informó que en caso de viajar hacia países que estén incorporados al Mercosur, no se necesita gestionar el pasaporte, ya que solo con el nuevo DNI pueden hacerlo. Hay que tener en cuenta que los DNI deben estar vigentes, es decir no tiene que estar vencido y en el caso de los jóvenes de 14 años debe estar actualizado. “Deben tener en cuenta que el DNI ya no se actualiza a los 16 como antes, si no que ahora es a los 14; muchos se dan con la novedad cuando están en la frontera y eso les impide viajar. Lo mismo hay que tener cuidado con la fecha de vencimiento del DNI, porque muchos no se fijan y en el puesto fronterizo advierten que el DNI está vencido. En ese caso dependerá del criterio de quien lo atienda en la frontera, pero es muy probable que no pueda salir del país” consideró.

En el caso de los menores de edad, la documentación es más rigurosa. Para viajar con menores dentro del país, si no viajan los padres se debe contar con una autorización escrita por parte de alguno de los progenitores. Esa orden de viaje se puede tramitar ante escribano publico, juez de paz o Registro Civil. Las empresas de transporte lo solicitan a la hora de vender el pasaje, como así también el DNI y partida de nacimiento actualizada.

Para viajar al extranjero, la autorización solo puede ser emitida por un escribano público y en ese caso si o si debe haber acuerdo de los dos progenitores. Además es indispensable que viajen con un acta de nacimiento actualizada, y el DNI.

Precios del DNI y pasaporte

A partir de la nueva disposición, los DNI tienen un costo de $100, y llegan al domicilio en 7 o 10 días, mientras que el DNI exprés que demora 3 a 4 días cuesta $750.

El pasaporte cuesta $950 y demora como máximo 30 días y el exprés cuesta $950 mas 200 dólares.

A fin de evitar pagar precios más elevados por los tramites exprés recomiendan realizar las gestiones con anticipación.