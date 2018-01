Un joven armado mantiene amenazado a todo un barrio

Vecinos del barrio Cucharita denunciaron que viven atemorizados porque un joven de 18 años los amenaza a punta de pistola y días pasados efectuó dos disparos a un joven, a quien por fortuna no le impactó ninguno de los proyectiles.

Lorena Alfaro, Ema Brizuela, Rosa Osores y José Surita dialogaron con nuestro medio y manifestaron su preocupación luego del violento episodio que les tocó vivir.

"El joven que está identificado y detenido, posee un frondoso prontuario de antecedentes penales. Todos los vecinos sabemos que vende drogas a los chicos del barrio. Como los consumidores se quedan en la vereda de su casa, los chicos no pueden salir a jugar. Ahí empieza todo el problema", le dijo a nuestro medio Lorena Alfaro.

El pasado 2 de enero, el joven de 18 años sin mediar palabras atacó de dos disparos a otro joven. "Este muchacho le tiene bronca a mi hijo porque él no permite que venda drogas en el barrio. Se cree dueño de la calle y cada rato sale con un arma de fuego a amenazar y la otra vez mi hijo se salvó de milagro", dijo Ema Brizuela.

"Después del violento episodio, todos los vecinos fuimos a increparlo, en ese momento el padrastro del joven me dio golpes de puño en los brazos, en la cara y dijo que me iba a matar. No nos quisieron dar información y nos tiene preocupados a todos", contó Alfaro.

"Por suerte la policía llegó a tiempo, lograron detener al joven, pero una hermana de él se escapó en una motocicleta con el arma que esgrimía el joven y luego de ser aprehendida, ya no tenía el arma". dijo. "Lo que no terminamos de entender, es que la policía detuvo al muchacho que hizo los disparos, pero además detuvo al chico que esquivó los disparos". Si bien el joven está detenido, los vecinos temen que cuando sea liberado tome represalias. "Este muchacho actúa de una forma tan impune que lleva un arma de fuego en su cintura. Vende drogas a cualquier hora del día, todos lo conocemos y realmente estamos cansados de vivir amenazados por este joven que es apañado por sus familiares", dijo Lorena Alfaro.