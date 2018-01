Se terminarán los promedios en 3 años

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, anunció ayer que "de acá a tres años no se va a jugar más con promedios", en el marco de una reestructuración general del fútbol argentino.

"De acá a tres años no se va a jugar más con promedio. Me parece que son los cambios que hay que producir en el fútbol, acompañado de torneos más profesionales, donde podamos revalorizar este producto que tenemos", manifestó Tapia en una nota con el portal oficial de AFA.

Tapia dará un anuncio en el mes de marzo con la modificación "en todos los torneos" que regula la AFA, desde B Nacional hasta los federales.

"Hay que devolverles el protagonismo a las provincias y que puedan recuperar sus ligas que hoy se van castigadas jugando días de semana. Los clubes están perdiendo el patrimonio y el interés de querer jugar en sus propias ligas provinciales", sostuvo. Uno de los objetivos de Tapia es que el fútbol de ascenso sea "un producto más atractivo" para que los clubes sean solventes económicamente y esta idea irá "de la mano" con la finalización de los promedios.

En cuanto al regreso del público visitante, el mandamás de la AFA dijo que "es un compromiso de la gestión la vuelta del público visitante, el retorno de las familias a los estadios. Ya hemos anunciado que luego del Mundial van a regresar los hinchas visitantes. Lo importante es que logramos que el Poder Judicial, los organismos de seguridad, la dirigencia del fútbol argentino, conjuntamente con la Superliga y la AFA, estén encaminados en el mismo sentido y entendiendo que para que vuelva el público visitante tenemos que estar comprometidos todos. Si todos trabajamos en el mismo sentido, y mantenemos el compromiso, no tengo dudas que la vuelta va a ser de la mejor manera. Vamos a sentir que el espectáculo del fútbol está con todos los actores que tienen que estar".

Tapia también habló de la Selección. "Se clasificó mejor de lo que todos pensaban. Realmente nosotros siempre estuvimos convencidos de que íbamos a clasificar de manera directa, nunca se nos cruzó por la cabeza no entrar al Mundial o jugar un repechaje, por eso el 30 de junio fuimos a Bronnitsy a elegir el lugar donde vamos a estar. Es un complejo que no estaba adentro de lo que era la organización, no lo tenían previsto. Es un centro de deportes importantísimo, tiene muchísimas comodidades que son las que se necesitan para la Selección, pero no está habituado para un jugador de fútbol como nuestros jugadores. Por eso hemos pedido acondicionamientos diferentes a los que cuenta este centro, y le hemos dado la posibilidad a todos los medios de visitarlo".