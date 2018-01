Es Investigadora de la Unidad de Investigación en Historia Regional de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju).Investigó y producirá el proyecto para identificar líneas argumentales de los procesos sociales, políticos y económicos de la historia jujeña en el cabildo que se transformará en un museo por el proyecto de “Casco histórico”.

¿Desde la Unidad e Investigación participó del convenio para trabajar en torno al museo?

-Hemos sido convocadas por la Secretaría de Cultura, del gobierno para diseñar el guión argumental de lo que será el museo del Cabildo. Desde la Unidad de Investigación me convocaron porque he trabajado sobre el cabildo histórico desde la fundación hasta la supresión por el gobernador Pablo Alemán en el año 1837. Es una tesis realizada sobre los cambios y continuidades que hubo de la época colonial a la republicana, teniendo en cuenta que el cabildo de la provincia fue el que más tardíamente se suprimió y permaneció como institución colonial aún en la época revolucionaria y en la republicana. Los cabildos coloniales y revolucionarios fueron el centro de la población, de los intereses que se discutían, y fundamentalmente el rol que tuvo que desempeñar el cabildo de Jujuy en la época de la independencia.

¿Cuál era ése rol?

-Un rol político, porque una institución política, económica y social, cultural. Toda la vida de la población pasaba por el cabildo desde su fundación hasta su erogación. La vida política de Jujuy pasó por el cabildo. Allí estaban las autoridades, si bien eran autoridades judiciales pero normatizaban, controlaban y organizaban la vida de la ciudad. Si uno piensa la importancia de este cabildo, se recuerda la época revolucionaria cuando se desencadena la revolución y tiene que elegir a sus representantes, sale el canónigo Juan Ignacio Gorriti, representante nuestro, posteriormente a la Junta Grande. En las guerras de la Independencia durante quince años tuvo esa conflictividad, y toda esa historia pasa por el cabildo de Jujuy.

Se hablaba de tres etapas importantes en las que se va organizar el guión, ¿cuáles son?

-Si porque nosotros al emprender este guión, no podemos dejar atrás toda la riqueza de la época colonial, desde que se funda el cabildo. Cuando se funda la ciudad, nace el cabildo y desde allí hasta la revolución de 1810 tomamos un periodo que lo llamamos el “cabildo colonial” donde vamos a dar la vida.de la colonia de Jujuy. Luego tomamos la época revolucionaria de 1810 hasta 1825 hasta que termina la guerra de la Independencia, en Jujuy miramos toda esa vida durante esos 15 años de guerra. Luego vemos el cabildo republicano, que es cuando se organizan las instituciones, sobre todo en la provincia. En ese momento Jujuy formaba parte de la provincia de Salta, que comienza en 1921 a organizarse como provincia, que no solamente era Salta y Jujuy sino Santa María, y que integraban la provincia de Salta que comienza a organizarse después de la muerte de Güemes en 1821. Se pone a consideración la derogación de los cabildos en la provincia, y si bien se deroga el cabildo de Salta no así el de Jujuy por la férrea defensa que van hacer los representantes de Jujuy dentro de la Junta Provincial. Entonces el cabildo colonial va a seguir manteniéndose por unos años más, y va a ser en ese cabildo republicano en donde el 18 de noviembre de 1834 declara su autonomía. Incentivados por la población, cuando se reúne ese cabildo abierto un 18 de noviembre a las 5 de la mañana en la cual se va a declarar la autonomía de Jujuy de la provincia de Salta.

¿Plantea el rol de los próceres en este sentido?

-Es que en realidad nosotros no hablemos de próceres, porque se está hablando de una historia tradicional. Nosotros en la Unidad de investigación hacemos una historia crítica, de procesos donde vemos no al prócer, no al héroe sino a la sociedad, al pueblo. Si uno tiene que ver cuál es el héroe de Jujuy, el prócer de Jujuy es el pueblo que estuvo presente desde el nacimiento de la ciudad.

¿El cabildo es uno de los pocos que el país tiene en pie?

-Como edificio si, algunos cabildos provinciales se han refuncionalizado, y en algunas ciudades desaparecieron como en Tucumán a fin s del siglo XIX por considerarlo en una institución de retrato. Lo mismo pasó en Santa Fe que se transformó en la casa de gobierno, pero en algunas ciudades se ha mantenido como una institución y se le ha dado otra función. En casos como el de Jujuy se lo va a revalorizar como tal.