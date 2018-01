El rock resiste en la venta de discos de vinilo

A pesar del reinado del hip hop en los rankings musicales, de acuerdo con los informes sobre ventas y escuchas en streaming en 2017 realizados en Estados Unidos por la revista Billboard y por la consultora Nielsen, el rock presenta su resistencia en lo que a venta de vinilos se refiere, en donde The Beatles acapara los primeros puestos y comparte espacios en un top ten con Pink Floyd, Bob Marley y Prince, entre otros. Los discos "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" y "Abbey Road", del cuarteto de Liverpool, se ubican en el primer y segundo lugar, respectivamente, en el listado de vinilos más vendidos durante 2017, con 72.000 y 66.000 placas, según el sondeo realizado por Billboard.

Los primeros diez puestos tambiÚn encuentran a Amy Winehouse con "Back in black", Prince con "Purple rain", Bob Marley con "Legend", Pink Floyd con "Dark side of the moon" y Michael Jackson con "Thriller".

Sólo la aparición del artista pop Ed Sheeran con "Divide", y las bandas sonoras de "La la land" y "Guardianes de la galaxia", aparecen como las excepciones a la presencia de clásicos en los primeros puestos de este ranking.

Sin embargo, este último podría incluirse en el primer grupo si se tiene ya que se trata de un compilado de grandes Úxitos de la dÚcada del ’60 y ’70.

Lo cierto es que este panorama contrasta con el global arrojado por la misma fuente y por la consultora Nielsen, que coinciden en presentar un ranking que contempla las ventas en formatos físicos y virtuales, sumado a las escuchas en streaming en distintas plataformas, en donde no aparece ningún artista de rock en los primeros diez puestos. Por ejemplo, ubica a Drake y Kendrick Lamar en los primeros dos puestos, en un listado en el que tambiÚn aparecen Eminem, The Weeknd y Lil Uzi Vert, y en el que sólo Ed Sheeran y Taylor Swift logran romper con la hegemonía del rap y el hip hop.