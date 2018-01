Sampaoli y Mascherano se reunieron en Barcelona

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, se reunió ayer con el defensor Javier Mascherano en la ciudad de Barcelona en el marco de su gira europea para reafirmar conceptos con los futbolistas.

Sampaoli, junto con su ayudante de campo Sebastián Beccacece, dialogaron con Mascherano en el hotel Princesa Sofía sobre su decisión de dejar Barcelona para continuar su carrera en la liga china de fútbol con la intención de tener más minutos de juego de cara al Mundial Rusia 2018.

Sampaoli había estado presente el domingo en el estadio Camp Nou para observar la victoria 3 a 0 sobre el Levante, para estirar su ventaja como líder de la Liga de España.

Ese pudo haber sido el último partido de "Masche" con la camiseta blaugrana, en el que fue titular, porque los rumores de una salida al Hebei Fortune de China son cada vez más fuertes.

Justamente esa chance fue uno de los tópicos de la charla de Sampaoli, que le expresó preocupación por su falta de continuidad en el Barcelona y su posible salida a un fútbol de menor nivel. Otro punto que tocaron fueron las cuestiones tácticas y de juego, como hace habitualmente Sampaoli en sus charlas con los jugadores. Sebastián Beccacece, el ayudante de campo de Sampaoli, se había reunido con Marcos Acuña (Sporting Lisboa) y Eduardo Salvio (Benfica) en Portugal. Luego Sampaoli, Beccacece y el preparador físico Jorge Desio estuvieron junto a Gabriel Mercado, Ever Banega y Guido Pizarro, en Sevilla.

El cuerpo técnico de Sampaoli tiene prevista una visita hoy al entrenamiento de Barcelona donde estará el astro Lionel Messi, quien el domingo marcó su primer gol del año en la victoria 3-0 ante Levante por la liga española que significó su conquista número 365 en el equipo catalán.

Sampaoli continuará este mes, junto con su cuerpo técnico, el periplo europeo que incluye más escalas para dialogar con jugadores de cara a los próximos partidos amistosos y el Mundial Rusia 2018 con debut para el 16 de junio ante Islandia.

Por otra parte, Diego Perotti logró un alza en su nivel desde la llegada al club de la capital italiana, convirtiéndose en una pieza clave. El volante de la Roma recalcó la importancia de su buen rendimiento, el cual le permitió ser observado y convocado a la "albiceleste", lo que lo ilusiona con la posibilidad de Rusia 2018.

"Este es un año especial, para cualquier jugador llegar a la Selección es lo máximo. Mi carrera estaba un poco en peligro, pero por suerte pude recuperarme y llegar a ese lugar, compartir cancha con esos grandes jugadores fue un premio muy importante", destacó el volante que es observado por Sampaoli y será clave su rendimiento en estos meses.

El exBoca de 29 años recalcó que "estos meses son clave, sobre todo para mí que no era un habitual convocado. Me juego la posibilidad de estar en una Copa del Mundo, voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible", agregando que "me llega un momento en que uno sólo piensa en el Mundial. Obviamente quiero jugar bien en mi club, pero me juego todo ya que por mi edad es una de las últimas posibilidades", finalizó.