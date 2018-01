La familia de Versace desautoriza serie sobre el modisto

La serie “The assassination of Gianni Versace: American Crime Story” sobre el famoso diseñador se estrena el 17 de enero, con la participación de Édgar Ramírez, Penélope Cruz y Ricky Martin.

La familia del modisto Gianni Versace desautorizó la serie "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story", que la señal FX lanzará en Latinoamérica el próximo 18 de enero con los protagónicos de Édgar Ramírez, Penélope Cruz y Ricky Martin.

"La familia Versace ni ha autorizado ni ha tenido ninguna implicación de ningún tipo en la inminente serie sobre la muerte del señor Gianni Versace", señaló un comunicado enviado a medios especializados estadounidenses y recogido por la agencia española EFE.

La historia forma parte de la serie de antología "American Crime Story" producida por Ryan Murphy, en cuya primera temporada se relató el mediatizado juicio con el ex jugador de fútbol american O.J. Simpson por el homicidio de su ex pareja y un hombre que la acompañaba en 1994.

En el caso de "El asesinato de Gianni Versace", la serie estará basada parcialmente en el libro "Vulgar Favors" de Maureen Orth, que tampoco fue autorizado por los allegados al famoso diseñador.

"Sólo debería considerarse como una obra de ficción", resumió la familia de Versace sobre lo que los espectadores podrán ver a partir del jueves 18.

En la nueva entrega de "American Crime Story", que relatará no sólo la historia del crimen y del asesino Andrew Cunanan sino también que retratará la Miami de los 80 y los 90, Ramírez personificará a Versace, la española Cruz encarnará a su hermana Donatella Versace y Martin será Antonio D'Amico, pareja de la víctima.