Tilcara con poca reserva hotelera, pero con ocupación que ronda el 80%

TILCARA (corresponsal) Conversando con Santos Manfredi, Secretario de Turismo del Municipio de Tilcara, nos dice que “desde la semana pasada el turismo viene creciendo todos los días, y la tendencia es que durante el día se va cubriendo la plaza hotelera”. Pero llama la atención, al recorrer las calles del fin de semana, que no hay la cantidad de movimiento de otros "eneros", no hubo una masiva participación en la oferta festivalera, aunque algunos espectáculos tuvieron bastante éxito, y algunos prestadores se quejaron de la baja cantidad de reservar para el resto del mes.

Por eso consultamos a Pablo Schaer, presidente de la Asociación de Turismo, quien nos dijo que “este fin de semana hubo un ochenta por ciento de ocupación, mucha gente. Mi restorán estuvo con una ocupación completa con una vuelta, cuando en otras temporadas donde el público es de un mejor poder adquisitivo, como la Semana Santa y Julio en que generalmente tenés alguna vuelta más, entra gente y sale gente, y el de Enero no suele ser el público que más consume, pero se trabajó bien”.

Nos sigue contando que “el domingo a la noche ya estuvo tranquilo, pero en la consulta que hicimos con la gente de la Asociación, muchos hablan de un fin de semana completo, algunos de un setenta a ochenta por ciento de ocupación, pero todos te dicen que tienen pocas reservas confirmadas, que no llegan a un cuarenta por ciento, porque la tendencia es que la gente va llenando en el día. Este es un fenómeno que tenemos desde hace un año y medio, dos años, y es que la gente viene pero no reserva”.

Así, Schaer describe que “llegan, pasean por los hoteles, preguntan precios, y te diría que eso sucede en todas las categorías, ya sea hostel, sea hotel. Quiero valorar lo que está pasando con todas las actividades artísticas que se proponen”, agrega, “es algo que está muy bueno. El año pasado, la temporada había arrancado con Abel Pintos con mucha expectativa, y este año empezamos con la misma expectativa, pese a que los conjuntos no son tan convocantes, pero entiendo que debe ir de menor a mayor”.

Reconoce que “hay gente que tiene miedo de las lluvias, y en eso soy muy crítico de cierta información que se maneja por las redes porque hay medios digitales que ponen títulos alarmantes sobre la situación climática, cosas que no sólo no son realidad sino que ni siquiera es lo que después describen en el cuerpo de las notas. Es algo que sin duda influye, pero fíjate que las reservas para Carnaval están muy bien, y da la sensación de que febrero está mejor que enero”.

Pero aclara que hay que tener en cuenta que “el público de enero es más gasolero, en la semana se viene llenando por gente que llega y hay algo de reservas para el fin de semana que viene. En cuanto a los precios, hay que tener en cuenta que hay muchos prestadores que no analizan costos sino que viene subiendo los precios por la inercia de la inflación, cosa que pone la vara muy alta y se ven obligados a estabilizar los precios, porque el que decide noes el hotelero sino la demanda”.

Agrega que “para muchos hoteleros, enero no es temporada alta. Lo son Semana Santa y julio, y algunos ponen los precios de temporada media. Aquellos que no están en el casco histórico y que trabajan con portales como Booking o Despegar, me dicen que están con un ochenta por ciento de ocupación para lo que viene de enero. La única forma de mejorar es con propuestas de festivales, con espectáculos en lugares privados, instalando que hay ofertas de calidad para ofrecer”.