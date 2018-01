Iguanas congeladas "resucitaron" y atacaron a personas

El estado de Florida, en el sureste de EE.UU., ha sido escenario en los últimos días de diversos ataques a personas protagonizados por iguanas descongeladas.

Las temperaturas en este estado de clima semitropical descendieron esta semana por debajo de los 5 grados centígrados, lo que provocó la congelación y caída de muchos de estos animales, que se paralizan cuando el termómetro baja a valores tan fríos.

Muchos creyeron que estos animales tropicales originarios de América Central y del Sur estaban muertos y se dispusieron a recogerlos, pero se llevaron una gran sorpresa cuando los reptiles comenzaron a descongelarse y a manifestar conductas agresivas.

The iguana fared well but he has another cold night ahead! pic.twitter.com/zR0PFI7Oku