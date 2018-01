Santa Clara quiere seguir escribiendo su historia

El Club Santa Clara transita por una época dorada para toda institución deportiva, que después de los logros obtenidos el año pasado se prepara para el debut en el torneo organizado por el Consejo Federal de AFA.

La primera novedad fuerte fue la designación de Hugo Tacacho como nuevo director técnico acompañado por Horacio Cabrera como preparador físico.

Con relación a los trabajos se alternan en la cancha de Sanidad y el Cear (Centro de alto rendimiento), donde realizan tareas en doble turno para la puesta a punto, especialmente la parte física aspecto esencial para definir quienes integrarán la lista de buena fe del club.

Al equipo que obtuvo el tan ansiado pasaporte se sumaron otros valores locales, además de refuerzos provenientes de otras ligas de nuestra provincia, por lo tanto, el entrenador Tacacho cuenta con un plantel numeroso.

En el modesto campo de Sanidad trabajan en la exigencia física mientras que el campo del Centro de Alto Rendimiento es utilizado para mejorar el esquema táctico a utilizar cuando enfrente a Racing de Ojo de Agua.

El combinado ojoageño será el rival cuando Santa Clara haga de local en esa jornada.

Las nuevas caras del plantel provienen de El Carril (Liga Departamental), Ecuador y del fútbol boliviano.

La exigencia muscular irá disminuyendo en el transcurso de los días venideros para enfocarse en la parte futbolística, también será bautismo de fuego para Hugo Tacacho en un certamen nacional. Las expectativas están puestas en realizar una buena campaña demostrando que Santa Clara no fue la "cenicienta" en el Anual 2017 y tener una buena fase clasificatoria. La misión parece difícil pero no es imposible, a los encuentros hay que jugarlos los 90 minutos para luego hacer una conclusión. Desde la dirigencia están realizando un gran esfuerzo cuestión ningún detalle quede librado al azar al momento de los 11 protagonistas salgan al campo deportivo. Los días transcurren rápidamente cada vez falta menos para que la Puna se vista con los colores del deporte más popular del mundo, donde Santa Clara también quiere ser protagonista, porque "soñar no cuesta nada" reza un viejo refrán del fúbol.