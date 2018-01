Dolor de los vecinos: aún no les construyeron las casas destrozadas por el alud

Los días posteriores al alud, fueron días muy difíciles para las familias afectadas por este temporal. Muchas de ellas quedaron sin nada porque sus casas quedaron destrozadas.

Cuando se aseguraron que nadie corría más peligro y todos estaban seguros. Algunos vecinos volvieron a sus casas, mejor dicho, a lo que quedó de ellas. Por recomendación de las fuerzas de seguridad, nadie podía ingresar a sus viviendas ya que podían seguir derrumbándose. Ellos entraron igual a rescatar lo poco que se podía.

Las familias de Volcán se refugiaron donde pudieron, algunos en los lugares que se habilitaron en la localidad y otros en Capital. La tristeza abundaba por los fallecidos y también por las pérdidas materiales.

“Días después recibimos una noticia alentadora, nos dijeron que el Gobierno nos iba a dar todo lo que perdimos. Noticia que lamentablemente nunca se hizo realidad. Tuvimos un peregrinar tremendo para conseguir los muebles que prometieron. También firmamos la conformidad del anteproyecto de la reconstrucción de las viviendas, pero aún no llegan los fondos. Toda la Manzana 1 fue demolida y sigue igual hasta el día de hoy, a un año del alud”, comentó Julio López.

CONTENEDORES / LUGAR DONDE VIVEN VARIAS FAMILIAS DAMNIFICADAS.

Los padres de Julio, a sus 83 años, fueron unos de los tantos que cambiaron su forma de vida. Al no poder vivir en su hogar, viven en la sede de una comparsa, pero dentro de poco, por la llegada del Carnaval deben desalojarla.

Julio López (padre) remarcó que: “Estamos muy preocupados porque no tenemos donde irnos, nos dijeron que en 5 meses nos iban a hacer las casas, pero aún no se hizo nada. No sé qué pasa, yo tengo la escritura y todos los papeles al día. Construir mi hogar me costó muchísimo y ahora ya no lo tengo. Estoy dando lastima en este lugar, pidiendo que no nos echen y no es justo porque prometieron reconstruir mi vivienda”.

La Manzana 1 de Volcán fue la que más sufrió las consecuencias del Alud. Más de 30 familias quedaron sin nada después de la catástrofe. Los que pudieron alquilaron una vivienda, otros se mudaron a residencias de familiares y el resto vive en contenedores que fueron ubicados en el lugar. Según sus testimonios, siguen esperando que le construyan sus casas donde estaban antes ubicadas, una promesa que les hicieron después del temporal.

Valeria Rodríguez, otra de las vecinas de la Manzana 1 mencionó que “nuestra vida cambió totalmente, vivir en un contenedor no es lo mismo que en nuestro hogar. Ya no salgo al pueblo, vivo encerrada porque me da lástima mirar cómo quedó todo. Y a la vez siento bronca porque seguimos viviendo acá, nos dijeron que iban a reconstruir las viviendas, pero no hay nada hasta el momento”.