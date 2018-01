Unas 30 mil familias no escrituraron sus lotes

El programa "Mi lote en regla" fue lanzado ayer por el Ministerio de Infraestructura, para facilitar que más de 30 mil familias de la provincia que residen en lotes fiscales sin escritura, puedan obtener su regulación dominial mediante el compromiso del pago de su terreno a precio social y en cuotas de acuerdo a sus posibilidades. Los fondos recaudados estarán destinados a la construcción de nuevos loteos.

Actualmente existen más de 16 mil lotes que se encuentran en condiciones de proceder al compromiso de pago y trámites de escrituración. Sus propietarios serán o ya fueron notificados y se trata de terrenos que fueron aprobados y tienen número de matrícula.

Sin embargo existen alrededor de 14 mil lotes que hoy no están identificados catastralmente, pero también a partir de este mes, quienes residan en ellos, deberán acercarse a la Secretaría de Ordenamiento Territorial para asumir el compromiso del pago y cumplimentar la documentación para gestionar una escrituración a futuro.

Este grupo, si bien no será notificado por la falta de identificación, tiene la obligación de acercarse a las oficinas dependientes de Infraestructura por residir en tierras fiscales que se encuentren en el marco de la aprobación urbanística.

Al acceder al programa, el titular firma un acuerdo en el que se compromete a pagar el lote fiscal, en cuotas determinadas según las posibilidades del propietario. El precio será determinado por el Tribunal de Tasación de la provincia, según el valor de metro cuadrado para una vivienda social.

Un punto importante del acuerdo es que, quienes levantaron emprendimientos económicos en lotes destinados a residencias, deberán pagar el valor real del mercado de la tierra, es decir, que no se aplicará el monto social porque fue direccionado a una actividad comercial.

Con la escritura, las familias podrán solicitar de manera legal los servicios de agua, luz, gas y otros que se desee contratar en el marco de la ley vigente.

El programa fue presentado ayer por el ministro de Infraestructura de la provincia, Jorge Rizzotti, quien indicó que la finalidad principal del programa es lograr que cada familia que hoy resida en un lote asignando por el Estado provincial en las últimas décadas pueda tener su regulación dominial.

"En gestiones anteriores, el poder construir una vivienda en un lote que era fiscal, era a través de la usurpación, el contacto con un amigo en el poder, funcionario o por una organización social", resaltó Rizzotti y destacó que favorablemente después de dos años "se terminó con esa costumbre".

El ministro informó que desde hace dos años las familias de Jujuy solo acceden a los lotes o vivienda por sorteo público con requisitos verificados, y la nueva etapa es lograr que aquellos que residen en un lote y cumplan sus obligaciones y derechos, puedan tener sus escrituras para ser propietarios legítimos de su terreno.

En cuanto al pago, el titular de la cartera de Infraestructura indicó que se establecerá un número de cuotas según el valor del lote, y aquellas familias que no puedan afrontar el pago deberán demostrarlo y en los periodos que no estén en condiciones no lo harán pero sí cuando tenga las posibilidades.

El funcionario provincial también destacó que el pago de los lotes responde a un sistema solidario porque lo recaudado es destinado a los servicios de los nuevos loteos que se entregarán a futuro a familias que aún esperan acceder a su vivienda y también a lanzamiento como los programadas "mejor vivir" o "viviendas semillas", un nuevo plan destinados a familias carenciadas.

Participaron también de la presentación del plan el secretario de Ordenamiento Territorial, Humberto García, el director de Regularización Dominial, René Gutiérrez y el director de obras civiles, Moisés Jorge.

El operativo estará a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda y la Dirección de Regularización Dominial, que informarán a los interesados los planes de pago disponibles y brindarán asesoramiento.

Asentamientos

Durante la presentación del programa, los funcionarios destacaron que podrán acceder al plan “Mi lote en regla” las familias residentes en las tierras fiscales “que se encuentren en el marco de la aprobación urbanística”.

Este último punto es fundamental, indicaron, porque existen asentamientos en tierras imposibles de urbanizar como en el caso de Huaico, por ubicarse sobre el canal derivador o en espacios públicos destinados en la construcción de rutas, como en La Viña, o en el lecho de los ríos que no tienen factibilidad.

“A esas familias se las relocalizará”, detalló Rizzotti.

De este modo, quienes residan en asentamientos no aptos para la urbanización o privados, deberán acercarse a la Secretaría de Ordenamiento para analizar su situación.

En el caso del asentamiento del Aeroclub, los loteos se encuentran judicializados y debe resolverse antes la cuestión de fondo.