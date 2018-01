Doña Ceferina logró escapar del alud, pero se fracturó y necesita ayuda

Ceferina Balbín Salas, con sus 75 años de edad, logró escapar del alud de barro que el año pasado cerca de las 9.30 arrasó con su casa y con todo a su paso en apenas unos minutos. Pero por desgracia, cuando intentaba bajar del techo donde se había refugiado por horas pisó una chapa y cayó en el garaje de un vecino provocándole graves daños en una de sus piernas.

Como consecuencia "doña Cefe", como todos la llaman, tuvo una fractura expuesta en la pierna izquierda y hasta el día de hoy se encuentra internada en el sanatorio Lavalle en la habitación número 300, necesitando de la solidaridad de quienes puedan ayudarla y solicitando una respuesta del Gobierno de la provincia por la reconstrucción de su casa o una vivienda donde pueda vivir por el momento.

Estando allí nos contó cómo vivió ese trágico día, "estábamos en mi casa con mi hijo menor, mi nuera y mis nietos cuando vimos que se venía el alud, como ya estaba todo el barro en la parte de adelante no pudimos salir por ahí entonces tuvimos que correr para el fondo y subirnos al techo ahí estuvimos horas hasta que nos pusieron una escalera para poder bajar por otra casa", relató.

"Cuando estaba por bajar por ahí pisé una chapa que se cayó y caí en medio de un garaje de un vecino, choqué contra bloques y me fracturé la pierna izquierda, yo veía como corría mi sangre en medio del barro y no sabía qué hacer, cuando me sacaron me llevaron al puesto de salud, recién en la tarde me llevaron en un camión de los militares hasta Bárcena y de allí en ambulancia hasta el hospital "Pablo Soria"".

Estuvo internada allí pensando qué sería de su casa, sus cosas, sus recuerdos, sin poder dormir y descansar, afligida por su familia y por su pueblo. Luego de una operación Doña Cefe volvió a Volcán y como su casa era inhabitable y tenía que ser demolida tuvo que trasladarse a los módulos transitorios otorgados por el Gobierno de la provincia.

En silla de ruedas era imposible movilizarse en ese pequeño lugar y con los días su salud empeoró debido a una infección en la herida que hasta ahora combate. Volvió a ser trasladada a San Salvador e internada nuevamente.

Cuando se mejora ella sale y va a casa de uno de sus hijos pero la misma no cuenta con las comodidades necesarias para poder movilizarse y trasladarse en silla de ruedas. "Estoy desesperada porque cuando salga de aquí no voy a poder caminar, mi hijo alquila y no es un lugar donde pueda vivir porque es chiquito, estoy en silla de ruedas y no es fácil moverse, no tengo otro lugar donde vivir, mi casa está demolida y ya a un año no hay nada de la reconstrucción".

"Pido al Gobierno que me ayude, necesito un lugar donde vivir y donde pueda estar mejor y segura.La gente que pueda ayudarme también por favor, porque estoy muy afligida porque las boletas de los servicios de mi casa de Volcán siguen llegando, me piden unos papeles para dar de baja pero se perdieron todos en el alud, tengo esas deudas que no puedo afrontar, soy jubilada docente y con todos los gastos de la internación, los medicamentos, no me alcanza".

Con lágrimas en los ojos Doña Ceferina, quien trabajó en la docencia en muchos lugares de la Puna, expresó "me duele esta situación, hace un año que estoy enferma a causa del alud, no tengo mi casa porque fue demolida y avanzó la reconstrucción hasta ahora, mi hijo menor sigue viviendo en los conteiner con su familia y de nosotros ya nadie se acuerda, al principio todos se preocupaban y ahora nadie".