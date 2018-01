Pasaron 365 días y las casas no fueron reconstruidas

Angustiados y desesperados por una pronta respuesta, los damnificados de la manzana 1, una de las más afectadas por el alud de barro que arrasó a Volcán hace un año, solicitan al Gobierno de la provincia y al Ministerio de Infraestructura de la Nación que se les brinde una pronta respuesta de la fecha concreta de inicio de la reconstrucción de sus casas y que se acelere el proceso.

La manzana 1 enmarcada dentro de la denominada zona roja, ubicada en el acceso norte del pueblo, fue la que recibió el mayor impacto del aluvión llegando hasta 2 metros de barro, por lo que la mayoría de las casas (salvo 3) fueron demolidas en julio del año pasado quedando hoy un terreno baldío y abandonado, porque la reconstrucción de las mismas aún no comenzó.

Más de 20 vecinos se encuentran en la incertidumbre de cuándo recibirán efectivamente los fondos prometidos por el Gobierno de la provincia y de la Nación desde que pasó el trágico día el 10 de enero de 2017.

"Hoy solicitamos que se nos informe de manera fidedigna, cuál es la situación y los motivos que nos retrasan el acceso a la liquidación de los fondos para iniciar la reconstrucción nuestras viviendas. Desde el acontecimiento infortunado se pusieron fechas para el comienzo de las obras, por ejemplo en marzo 2017, luego julio, luego noviembre y ahora ya se cumplió un año y aún no tenemos respuestas concretas", expresaron.

"En la reunión de los días miércoles que se hace en la mesa de gestión donde participan funcionarios de la Dirección de Arquitectura, Ivuj, Inmuebles, Ministerio de Infraestructura, entre otros, siempre se nos dijo que la entrega de los fondos, dependían del visto bueno de Nación, por parte de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, una vez que nuestras carpetas técnicas fueran vistas se librarían los fondos".

"Hace aproximadamente 60 días terminamos de cumplimentar con todos los trámites y documentación requeridos, formándose por tanto la carpeta técnica y demás documentación que fue remitida a Buenos Aires, conforme la información que se nos brindó desde la Dirección de Arquitectura, ya pasaron 2 meses y todavía no tenemos novedades", sostuvo Carina López, una de las afectadas.

"Grande fue nuestra sorpresa, cuando el pasado miércoles 3 de enero de este año, se hizo presente en la reunión el arquitecto José Suárez, manifestando que la entrega de los subsidios para la reconstrucción estaría sujeta a que toda la manzana 1 tenga la regularización dominial, la mayoría no tiene los títulos o escritura pública como titulares registrales, la mayoría somos poseedores".

"Sabemos que desde el convenio suscripto con el gobernador de la provincia y Domingo Amaya de la Secretaría de Vivienda y Hábitat contemplaba un rubro con fondos dedicados a la llamada regularización dominial, programa que aún no se implementó efectivamente, creo que Inmueble hace un mes hizo un concurso o licitación para la mensura de los terrenos, que sin eso no podríamos comenzar con la regularización de los títulos, pero todavía no vinieron a Volcán hasta el día de la fecha para mensurar, ya pasó un año", señaló Gustavo Vizuara.

Muchos de los vecinos deben afrontar hoy gastos de alquiler en otros lugares para poder vivir bajo un techo digno, ya que en los módulos transitorios o "casillas" como ellos las denominan para ellos no son aptos para vivir, menos para personas de mayor edad que no pueden movilizarse cómodamente. En otros casos, viven en casas de familiares.

Ellos pudieron entrar a sus casas 20 días después de lo sucedido para poder intentar recuperar algo de lo perdido pero en muchos casos fue en vano porque el barro arrasó con todo hasta con las paredes. En julio las casas fueron demolidas totalmente. En octubre firmaron el convenio de reconstrucción y hasta el momento no recibieron los fondos para poder reconstruir sus casas. "Cuando nos entreguen el dinero para construir no nos va a alcanzar para toda la casa porque los materiales suben de precio cada nada y el tiempo sigue pasando", finalizaron los vecinos.