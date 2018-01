"Mi exmujer pagó a sicarios para matarme"

Víctor Hugo Garzón es un jubilado de 70 años y desde hace más de tres años y medio teme por su vida, luego que providencialmente esquivara tres disparos de arma de fuego a quemarropa, realizado por tres hombres, según la denuncia policial.

"Me separé de mi mujer hace más de 25 años y la Justicia ordenó que me vaya de la vivienda. En 2014 regresé a Jujuy porque el juicio por la división de bienes ya había tenido sentencia y vine a recuperar lo que me corresponde. Allí empezaron los problemas, que hasta el día de hoy me tiene atemorizado", dijo Garzón. "En una oportunidad, cuando me iba a pescar al dique Los Alisos, un auto marca VW Gol de color rojo me cruzó y uno de los ocupantes realizó tres tiros, y solo porque Dios es grande salvé mi vida. Los proyectiles quedaron incrustados en mi vehículo", dijo el hombre exhibiendo una denuncia realizada en la Seccional 47§ del barrio Paso de Jama de la ciudad de Palpalá, tramitada en el expediente 703/14.

"Desde ese día ando escondiéndome por todas partes y en otras ocasiones, estando en la provincia identifiqué a mi agresor. Primero pensé que se habían confundido de persona, pero luego caí en la cuenta que mi exmujer contrató a sicarios para matarme y así quedarse con el inmueble que disputamos", dijo el hombre.

"Realmente estoy preocupado, mi vida corre peligro. Porque el expediente nunca se movió de la seccional, y la fiscalía que está a cargo no tomó ninguna medida al respecto, a pesar de que Criminalísitica haya tomado las pericias y haya constatado el ataque, además de la descripción que hice de mis agresores".

Por otro lado el hombre dijo que ya no quiere seguir viviendo entre tinieblas, "Viví en muchas provincias y ciudades, anduve escapando siempre de los ataques, he pasado por situaciones extremas, muerto de miedo por temor a que me asesinen, es por eso que hago público mi caso y hago responsable a mi exmujer y a la Justicia si algo me sucede. Con mis 70 años de vida, pido que me dejen vivir tranquilo", dijo Garzón.