Zapla en casa le ganó a lo "guapo" a Gimnasia y Tiro

Con garra y corazón. Altos Hornos Zapla va de menor a mayor y ayer lo ratificó en el "Emilio Fabrizzi" al construir una agónica victoria, la primera de local y segunda de forma consecutiva, basada en actitud y sacrificio para quedarse con los 3 puntos al derrotar 2 a 1 a Gimnasia y Tiro en el duelo correspondiente por la 5º fecha del Federal A.

Los siderúrgicos padecieron la primera parte, con un nuevo esquema táctico (4-3-3) y sin un referente de área, y en medio de esa carencia sumada a la lesión de Santillán e imprecisiones, Herrera de cabeza aventajó a los salteños, pero en la segunda parte los locales con algunos retoques en el ataque, entró Catálfamo, mostraron otro semblante que no fue el más lucido, pero la actitud le valió para que en los 3 minutos finales, con goles del ingresado Aguirre y Cuevas después, le remonte el marcador a la visita, lo dejó como escolta, que desató el delirio de los hinchas "merengues".

La etapa inicial no fue la mejor para los dirigidos por Corrales que perdieron a Santillán por un fuerte choque con Leguiza y eso le permitió a Gimnasia animarse a más y adelantar sus líneas. Allí comenzó a forjarse la ventaja del equipo de Riggio. Galarza con lo justo evitó el gol de Morete, luego Torralba atenazó un cabezazo de Herrera y posteriormente por una falta a Villanueva el juez de línea le anuló el gol al "9" del "albo". Pero Herrera se tomó revancha y anotó con un frentazo en el área sin marcas tras centro de Mateo. Justamente Mateo primero y luego Herrera dilapidaron el segundo grito frente a un Zapla que la pasaba mal.

En el complemento el "merengue" con Catálfamo fue más directo e incomodó al rival. Aunque suspiró cuando Torralba le negó el festejo a Pusula. Una molestia de Domínguez le dio la posibilidad para que ingrese Aguirre, pero antes Cuevas increíblemente definió por arriba del travesaño tras recibir un centro. En el fondo los palpaleños dejaban espacios, pero el "albo" perdonó. Y en ese tramo Zapla, sin muchas ideas fue y fue. Tal es así que Riera salvó en la línea. Y en el epílogo, a los 45’, Aguirre pisó el área y definió excelente para convertir el empate parcial que le dio una dosis de energía que se plasmó a los 47’ con Cuevas, asistido por Galarza, de zurda le otorgó el triunfo al local que provocó el desahogo siderúrgico.

Boca Unidos, próximo rival

Un viaje de 12 horas afrontará el “merengue” el jueves cuando se traslade vía terrestre a Corrientes para jugar el sábado a las 21 en el estadio “Leoncio Benítez” frente a Boca Unidos, el actual puntero de la Zona 4 del Federal A con 13 unidades.

Será una semana corta, con poco festejo y descanso, hoy entrenan a las 16, donde el “merengue” tendrá que cambiar rápido el chip y planificar su tercera presentación fuera de casa. En el Litoral será el duelo del puntero y el escolta, ya que Altos Hornos Zapla ayer al vencer 2 a 1 a Gimnasia y Tiro alcanzó los 7 puntos y es el máximo perseguidor del “aurirrojo” que viene de ganarle 1 a 0 a Sarmiento en Resistencia (Chaco) con el gol de Gonzalo Ríos. Además el equipo dirigido por Carlos Mayor no podrá contar con el lateral derecho Rolando Ricardone que vio la tarjeta roja en el último festejo. Sabiendo que los correntinos, que aún no quedaron libres, vienen invictos en la competencia producto de 4 victorias y 1 empate.

Además ayer en Tucumán San Jorge le ganó 3 a 1 a Crucero del Norte y el último viernes en Salta igualaron 1 a 1 Juventud y Chaco For Ever.