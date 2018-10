Asesinan a un hombre de 30 puñaladas en la frontera

En un baño de sangre terminó una reunión de amigos donde al menos, cinco jóvenes bebieron alcohol y fumaron marihuana, segun informo la policia Nacional.

Para el único detenido, la combinación fue letal, se descontroló a tal grado que pretendió asesinar a todos sus amigos. Uno murió desangrado, otro está herido y dos huyeron aterrorizados del inmueble donde se reunieron.

El horrendo hecho ocurrió en un inmueble particular ubicado en la calle Capitán Zarapura, zona Chorro El Puente, de la ciudad fronteriza de Villazón.

En ese lugar, ante ausencia del propietario, los cinco jóvenes de entre 18 y 20 años se reunieron para compartir bebidas y drogas

Romer O. O., de 20 años, al margen de consumir alcohol, de acuerdo con la declaración de los que huyeron, fumo mariahuana. Pasó algunos minutos, y en ese ínterin, la droga hizo efecto, y empezó primeramente a discutir con los demás.

De la discusión pasó a la agresión, de acuerdo con el informe preliminar de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Villazón, hasta que se apoderó de un arma punzocortante, con un cuchillo agredió a Daniel, a quién le ocasionó una herida abierta en la región del abdomen. Luego atacó a Willy, de 19 años, causándole múltiples heridas y, al final, murió desangrado.

Los otros dos, Jhoel y Vladimir, escaparon para no ser agredidos de la misma forma, según el informe preliminar.

Según el diagnóstico del médico forense, la causa de la muerte de Willy fue por hemorragia externa e interna ocasionada por arma corto punzante.

El cuerpo tenía múltiples heridas, 11 en la región del tórax anterior y 18 en la cara superior del tórax posterior.

Asimismo, presentaba una herida abierta en la región del cuello lado izquierdo de aproximadamente de 14 centímetros.

Los investigadores de la fuerza anticrimen de Villazón no dieron mayores detalles sobre lo ocurrido y ampliarán el informe.

El hecho consternó a los vecinos y población fronteriza por sus características sangrientas. Todo lo que sucedió en la madrugada, este fin de semana último en la capital de la provincia Modesto Omiste.

El supuesto autor esta detenido, mientras el representante del Ministerio Público tipificará el delito, pero todo a punta a que fue un asesinato.