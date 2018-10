Otros gremios darán un paso al costado de la CGT

Luego de la renuncia de Juan Carlos Schmid a su cargo en el triunvirato que conduce la CGT, otros gremios ya adelantaron su salida de la conducción de la central obrera en medio de la interna que vive el sindicalismo entre "dialoguistas" y "combativos".

El secretario general del sindicato de trabajadores de peajes (Sutpa), Sergio Sánchez, quien responde a Facundo Moyano, y el de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, confirmaron ayer que abandonarán el Consejo Directivo de la CGT, en declaraciones al matutino La Nación.

Ambos dirigentes orbitan cerca de Hugo Moyano y se espera que en los próximos días o semanas otros sindicatos aún más cercanos al camionero sigan los mismos pasos, entre ellos Omar Plaini (Canillitas), Julio Piumato (Judiciales), Guillermo Imbrogno (Aefip) y Jorge Sola (Seguro).

Todos esos dirigentes podrían pasar a engrosar el Frente Sindical Para el Modelo Nacional, el espacio que está conformando Moyano con los sindicatos de la CGT críticos de los sectores moderados, como Smata, Bancarios y Pilotos, aunque el principal objetivo de los "combativos" es presionar a los "dialoguistas" para que haya elecciones de autoridades en la central.

Por su parte, Hugo Moyano consideró ayer que la renuncia de Juan Carlos Schmid al triunvirato de la central está motivada en la incomodidad que sentía por no poder decidir sobre los reclamos que provienen "de abajo".

"No se encontraba cómodo. Porque no es una situación muy cómoda estar en la CGT no pudiendo ejercer plenamente las decisiones que están reclamando desde abajo, sentía incomodidad de estar ahí y por eso se ha retirado", manifestó Moyano.

A la vez, indicó que la incorporación de Schmid, quien días atrás sufrió problemas de salud, al frente integrado por sectores críticos a la cúpula de la CGT "todavía no está prevista".

Respecto a la situación dirigencial de la CGT, Moyano recordó que antes del paro llevado a cabo la semana pasada se había indicado la convocatoria a un Comité Central Confederal y un Congreso "para elegir nuevas autoridades".

De esta forma, el camionero blanqueó que tras la renuncia de Schmid volverá a la carga con su reclamo para que los sectores dialoguistas ("gordos" e "independientes" de los grandes gremios) convoquen a elecciones de autoridades y pugnar en elecciones por el control de la central obrera.

Plaini admitió una crisis en la Central

Por su parte, Plaini consideró que el alejamiento de Schmid evidencia la profundización de una crisis y no descartó nuevas renuncias.

“Creo que sí (habrá más renuncias), porque siempre por cuestiones de vínculos, de organizaciones que vienen trabajando juntas hace muchos años, y porque Schmid encabezaba una expresión de lo que era el sector que se denomina el moyanismo”, manifestó el titular de Canillitas.

Y agregó: “Hay una serie de gremios que no estamos concurriendo ( a las reuniones de Consejo Directivo), con lo cual esto indica que hay una crisis que habrá que resolver de alguna manera. Ser tozudo en la continuidad no sé si será lo mejor, no creo que lo sea”.

Plaini recordó, además, que Schmid había estado la semana pasada con problemas de salud, pero también que ya había manifestado alguna que otra disidencia desde hace tiempo.