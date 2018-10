Alumnos serán reubicados en edificios céntricos

Tras varias reuniones entre las autoridades provinciales, padres y alumnos del Colegio Nº 2 "Armada Argentina" se llegó a un acuerdo sobre a dónde se trasladarán los alumnos mientras se construye el nuevo edificio.

Hoy retomarán las clases tras dos semanas de conflicto entre las autoridades escolares y los padres de los alumnos.

Los estudiantes no serán trasladados a un inmueble de barrio Norte sino que recibirán clases en las instalaciones de varias instituciones cercanas al casco céntrico de la ciudad.

Desde el Ministerio de Educación informaron que mientras se realizan las obras que dejarán a nuevo el edificio del Colegio Nº 2 "Armada Argentina", los alumnos serán reubicados en la Sociedad Española, Instituto Populorum Progressio, Colegio de Técnicos y la parroquia de Cuyaya. La ministra de Educación Isolda Calsina señaló que la decisión tiene en cuenta el pedido de algunos padres.

Según un comunicado que llegó a los padres a través de los preceptores de la institución escolar, los alumnos del turno mañana del primer año división A, B, C, y D cursarán en las instalaciones del Populorum Progressio. El segundo año división A, B y C en el Colegio de Técnicos. El segundo año D al igual que el tercer año división A, B, C y D y el quinto año división C y D en la Española. Mientras que los alumnos de quinto año división A, B, C y D junto a los cuartos división A y B recibirán clases en la parroquia del barrio Cuyaya.

En tanto los alumnos del turno tarde del primer año división E y F, segundo año división E y F y tercer año división E y F y quinto año división E y F en los salones de la parroquia de barrio Cuyaya. Luego los terceros pasarán a la Sociedad Española.

Los horarios también serán modificados. Primero y tercer año que tenían prehora e ingresaban a las 7.15 ahora ingresarán a las 8 de la mañana y egresarán a las 13. Mientras que el resto de los cursos iniciarán las clases a las 8 con salida a las 12.20.

El nuevo edificio

La construcción de un nuevo edificio fue un pedido de la comunidad educativa desde hace muchos años, que en reiteradas oportunidades tomó visibilización con abrazos simbólicos al viejo edificio.

Para construir el nuevo edificio se deberá demoler "el 80% de las instalaciones y se construirá un colegio moderno y de dos plantas", según describió la directora.

Desde el Ministerio de Educación detallaron que es inminente el inicio de las obras. Se construirán 20 aulas y dependencias como laboratorios, instalaciones deportivas, salón, baños y oficinas. El nuevo edificio será en dos bloques de aulas, en dos niveles.

También tendrá un polideportivo con acceso individual y conectado hacia la escuela a través de tribunas y rampas, patios de lectura, ampliación de buffet, patios de luz y vegetación en los alrededores. Además habrá una refuncionalización del área administrativa, laboratorio, sala de música y biblioteca. Nuevos sanitarios y rampas para personas con discapacidad con una inversión de $40.038.634.

“Logramos un acuerdo”

La abogada que asesoró al grupo de padres, Patricia Tabera, delegada regional de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCU) en Jujuy, indicó que la entidad que integra representó a los alumnos tras el pedido de muchos padres que necesitaban hacer un reclamo al Estado como prestador directo del servicio de Educación, destacando el acuerdo al que se arribó. Tabera explicó que los alumnos no estaban de acuerdo con la medida tomada por el Ministerio de trasladarlos hacia una casa en barrio Norte que no reunía las condiciones de seguridad e higiene, por lo que ofrecieron opciones de instituciones que estaban en condiciones de recibir a los alumnos. Sobre esta propuesta “se logró un acuerdo y hoy la mayoría de los alumnos retomará las clases”.

Se estima que en las instalaciones de varias instituciones cercanas al casco céntrico, los alumnos tomarán clases hasta que se termine el nuevo edificio de la institución, estimado en un período cercano a los dos años, según indicó la abogada.

Sobre las clases en diferentes instituciones Tabera dijo que la atomización de la población escolar es negativa según su opinión y que en la propuesta presentada por los padres había varias opciones de instituciones que tenían la capacidad para contener a los cerca de 500 alumnos de ese establecimiento.

Por otro lado, la abogada indicó que la intervención de una asociación de defensa de los derechos del consumidor en una demanda ante el Gobierno es inédita en el área de educación.

A partir de hoy los estudiantes tendrán clases

La ministra Isolda Calsina explicó que se decidió hacer “una distribución según criterio pedagógico agrupando a los distintos estudiantes en Sociedad Española, en el Colegio de Técnicos, Populórum Progressio y en la Parroquia de Cuyaya, todos lugares en los cuales van a estar bajo el cuidado y el seguimiento de los docentes y preceptores”, explicó.

Calsina anunció además que a partir de hoy miércoles, los estudiantes tendrán clases en los nuevos lugares establecidos, con lo cual la empresa contratista a la que se adjudicó la construcción del nuevo edificio podrá empezar con sus labores.

Finalmente indicó que el inmueble que alquiló el Ministerio de Educación en barrio Norte “será ocupado con oficinas para reducir el costo de alquileres que estamos pagando en otras dependencias, de modo tal que vamos a tener cubiertas las necesidades de los chicos y también los requerimientos administrativos que tenemos en el Ministerio”, explicó la funcionaria provincial.