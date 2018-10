Piden ampliar tarifas sociales de luz y gas

El movimiento Barrios de Pie presentará esta semana un proyecto para que se amplié la tarifa social de luz y gas. Por tal motivo, movilizarán junto a otras organizaciones y presentarán un petitorio en las oficinas de Ejesa y Gasnor. Además entregarán otro en Desarrollo Humano, solicitando una ampliación de la entrega de la garrafa social.

Con los últimos aumentos en los servicios públicos, numerosas personas se ven imposibilitadas de afrontar los costos de las tarifas regulares, por lo que piden una ampliación de cupos y que algunos requisitos no sean tan estrictos. Además rechazan el último aumento del Gobierno nacional, de subvencionar a las empresas de gas. "Hay grupos de personas en las que uno cobra en blanco y no le dan el beneficio, entendemos que en una situación de hacinamiento en la familia es imposible que logren un alquiler" explicó José Chocobar referente de Barrios de pie.

La semana pasada entregaron el petitorio en la Legislatura para que puedan interpelar a la ministra de Desarrollo Humano, por no haber rendido el balance de 2016, donde hay gastos por $300 millones. También solicitaron se dicte la emergencia alimentaria

Asesoran a usuarios para rechazar la suba

Desde ayer circulan en las redes sociales numerosos mensajes en los que se detallan diversas formas para que los usuarios puedan apelar al aumento del gas y negarse a pagar la factura. De igual modo, la Defensoría del Pueblo de Jujuy brinda asesoramiento a quienes así lo soliciten, brindándoles un modelo de nota al cual pueden recurrir los usuarios para no pagar la tarifa con aumento.

Al respecto, el defensor Javier De Bedia, calificó a la medida como “una barbaridad”, a la vez que advirtió que “es ilegal e inconstitucional”. Sostuvo, en este sentido, que hasta ayer no habían recibido ningún reclamo al respecto, pero que dado el caso prestarán asesoramiento a quienes así lo soliciten.

“Nosotros no podemos actuar judicialmente, porque esta es una cuestión nacional y no tenemos competencia en el fuero Federal, vamos a ofrecerle a la gente una nota modelo para oponerse a que le cobren este aumento y de paso, para que pueda iniciar una vía administrativa o judicial, para pedir que no sea aplicada” dijo el ombudsman, a la vez que estimó que esta semana podrían empezar a recibir consultas respecto de esta resolución.

Mencionó además que esta nota de rechazo al aumento debe presentarse ante Gasnor, y remarcó que el trámite administrativo no requiere el patrocinio de un letrado.

Los interesados pueden acercarse por la oficina de la Defensoría sita en Arenales 1219, o bien pueden acceder al modelo de nota a través de la página www.defensoriajujuy.org o en el Facebook del organismo.