Zapla quiere recuperarse frente a Chaco For Ever

Volver a la victoria será un premio para Altos Hornos Zapla que en medio de la seguidilla de partidos hoy tendrá como oponente a Chaco For desde las 21.10 en el "Emilio Fabrizzi" por la 7º fecha de la Zona 4 del Federal A.

El encuentro que estará arbitrado por el tucumano Luis Lobo Medina junto a Mariano Viale (Córdoba) y Federico Cano (Catamarca) ayer por la tarde se terminó adelantando tras determinaciones del Consejo Federal y según trascendió que sería por la transmisión televisiva que emitiría Chaco TV. Luego de la caída, 1 a 0, en Corrientes contra Boca Unidos y en medio de imponderables tras un largo viaje el "merengue" no realizó fútbol formal pero además no contó con la presencia del DT Cristian Corrales que por cuestiones familiares tuvo que ausentarse y recién anoche retornó a Palpalá. De todas formas se confirmó que Domínguez, no superar la contractura en el cuádriceps, quedó apartado pero en su lugar se especula que será ocupado por Casarino y manteniendo el resto del once siderúrgico que jugó en el Litoral.

En limpio saldrá con Torralba; Riveros, Villanueva y Méndez; Aguirre, Tello, Galarza, Guzmán y Casarino; Cuevas y Catalfamo. Además en el banco estarán Sánchez, Cartello, Navalón, Silveira, Guevara, Pascuttini y Noriega. La novedad de la pasada jornada fue la presencia en el entrenamiento de Martín Abraham. El "Turco" tras su paso por el fútbol ecuatoriano aguarda una respuesta favorable desde el Consejo Federal después de la solicitud para reemplazar a los lesionados Sueldo y Santillán, aunque parece estar difícil por cuestiones reglamentarias.

En tanto el "albinegro" tuvo 10 días para preparar el partido debido a que el "finde" no jugó con Sarmiento que tenía compromiso por Copa Argentina. El técnico Luis Medero decidió hacer tres cambios tácticos (4-2-3-1) tomando como referencia el 1 a1 ante Juventud. Entonces entran Sacallán, Zárate y Pato por Morello, Capurro y De Souza, respectivamente. La única duda es Camisay, con una contractura en la pierna izquierda y en caso que no supere la exigencia jugará Vega. Y en esa incertidumbre el posible once chaqueño se conformaría con Canuto; Camisay o Vega, Jara, Sainz y Sacallán; Briones y Zárate; Magno, Pato y Romero; Prieto

"Ganar para seguir arriba"

Nicolás Guzmán, quien tuvo una buena actuación en la caída ante Boca Unidos, reconoció que no tuvieron tiempo de estar mal por lo sucedido en Corrientes. "Recuperarse anímicamente fue clave porque ya teníamos encima el partido contra Chaco For Ever en casa, donde habrá que salir a buscar los tres puntos".

Remarcó que deben ganar para seguir arriba. "En realidad, hay que ratificar que venimos haciendo las cosas bien. La derrota dolió, pero estamos convencidos de que vamos por el camino correcto", sostuvo. El hábil volante pidió al hincha que esta noche acompañe como lo hace siempre y que aliente, ya que tiene las mismas ilusiones que el plantel.

En cuanto al traspié de la jornada pasada, Guzmán sostuvo que "lamentablemente no se pudo dar. Hicimos un buen trabajo, fue digno ante el rival que estuvimos enfrente, que cuenta con jugadores experimentados que vienen de la B Nacional. Entonces, con un detalle mínimo que fue la última jugada, se llevaron la victoria. Nosotros tuvimos un par de situaciones que no concretamos y ellos de las pocas que generaron, una terminó en gol". El mediocampista "merengue" añadió que "esto marca de la diferencia en esta divisional. Con Juventud Antoniana en la primera fecha nos sucedió lo mismo. En la última acción de juego, García marcó el gol. Fue similar que en Corrientes. Quizá con Antoniana tuvimos un poco más de control de juego. Boca Unidos manejó más la pelota, pero sentíamos que no corríamos peligro, ya que estábamos bien cerrados atrás. Pero nos marcaron el gol y luego no hubo tiempo".