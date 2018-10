Salta utilizará biodiesel en el servicio de transporte de pasajeros

Los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey y de Santa Fe, Miguel Lifchitz suscribieron un convenio a través del cual se transmite la experiencia del programa BIO BUS Santa Fe para la Implementación del Uso de Biodiesel en el Transporte Urbano de Pasajeros, a fin de que sirvan de apoyo para que la provincia de Salta lo implemente.

A partir de la experiencia de BIO BUS de Santa Fe se va a implementar tecnología propia para este cambio de matriz de combustibles impulsando la generación de BIO combustibles en la provincia de Salta y de esta manera se reducirían un 15% las emisiones y el ahorro estimado será de 2.5 millones de pesos por mes en combustibles.

Lifchitz agradeció la hospitalidad y la celebración del acuerdo, que dijo “nos permite confluir en objetivos comunes como el desarrollo de energías alternativas, responsabilidad que comparte el estado provincial con operadores privados”. El gobernador de Santa Fe aseguró que la experiencia que se ya se aplica en Rosario y ahora en Salta tiene muchos antecedentes y fundamentos de resultado por lo que remarcó “vamos a tener resultado exitoso”.

“Tenemos que promover las energías alternativas, las energías limpias” señaló el gobernador de Santa Fe al tiempo que aseguró “estamos contribuyendo con el medio ambiente y con economías regionales a través de la generación de empleo y la promoción de la actividad económica tan importante en estos tiempos”.

En ese sentido el gobernador Urtubey destacó a Santa Fe como el principal impulsor de las energías renovables y señaló que “nosotros queremos sumarnos a ese trabajo, buscamos lograr que nuestros productores puedan encontrar mayores niveles de sustentabilidad” y reiteró que “el federalismo no es solamente una vinculación vertical hay que trabajar a nivel horizontal”.

Urtubey anunció que a partir de mañana se va a implementar el sistema ECO BUS en Salta con un colectivo articulado que funcionará al 100% de BIO diesel y 9 al 25% y en 6 meses se estima que la flota completa, 620 unidades, llegue al 25% y los articulados, 10 unidades, al 100%.

Urtubey: “La seguridad jurídica en Argentina no debe ser solamente para los grandes inversores”

Así lo consideró el gobernador Urtubey al tiempo que pidió que la seguridad jurídica también “sea para el usuario que con mucho esfuerzo ya pagó una tarifa de gas altísima” y ahora le quieren cobrar más por algo que ya pasó. “Es total y absolutamente inusitado. Realmente no hay muchos antecedentes en la Argentina por eso no creo que camine” remarcó el salteño.

“Nosotros acompañamos técnicamente en términos judiciales, no tenemos legitimación activa porque hay que ser usuario” indicó el gobernador de Salta. “Es total y absolutamente irregular lo que ha resuelto el gobierno nacional” señaló y puso como ejemplo el panadero que “va a tener que ir a buscar a la gente que le vendió pan hace no se cuantos meses, a decirle mirá me compraste un kilo de pan ahora me tenés que pagar la diferencia. Es absurdo, totalmente absurdo, así que es cuestión de tiempo que la justicia argentina marque lo debe ser. Eso es totalmente anticonstitucional”.

Por su parte Lifschitz coincidió con Urtubey y consideró que “esa medida de aplicar un sobrecargo retroactivo sobre la factura de gas es simbólica de toda la mirada sobre la economía argentina, se está compensando a grandes empresas, la mayoría de ellas multinacionales por la devaluación y haciéndoles pagar ese costo a los ciudadanos comunes, a la clase media, a los trabajadores que han sufrido la devaluación”.

Para el gobernador de Santa Fe “se está subestimando la realidad de todos, no solo de los sectores vulnerables, sino te todos los que estamos atravesando una crisis muy, pero muy profunda, crisis que recién empieza”.

Lifchitz: “Aspiro a que podamos construir con muchos dirigentes de la Argentina una alternativa para el futuro”

“Con Juan Manuel y con Schiaretti tenemos una relación muy cercana. Compartimos preocupaciones y analizamos en conjunto las problemáticas nacionales. Hemos coincidido y hemos tenido posiciones comunes” señaló el gobernador de Santa Fe en la conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo.

Si bien consideró que “hay un largo camino para transitar hacia el proceso electoral” reiteró que “hacen falta grandes acuerdos para pensar en la etapa que viene de la Argentina. Coincidimos con Juan Manuel que es necesario fuertes consensos entre distintos partidos, entre dirigentes de distintos partidos, es necesario tener un proyecto común de desarrollo. Aspiro a que podamos construir con muchos dirigentes de la Argentina una alternativa para el futuro” señaló.