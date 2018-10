Denuncia a presunto abusador de discapacitada

EFRAÍN GARAY PIDIÓ SE LE OTORGUE LA TENENCIA DE LAS NIÑAS A LA ABUELA.

"Nos encontramos frente a un caso que requiere la urgente intervención de la Justicia", afirma Elías Efraín Garay, el defensor técnico de Sonia Beatriz Quispe.

"Ayer presentamos una denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual en contra de la expareja de Antonella Andrea Rivas, por ser considerado autor penalmente responsable del delito de ‘abuso sexual de una persona discapacitada’, de acuerdo al certificado de discapacidad otorgado por el Servicio de Rehabilitación del Centro Sanitario del Ministerio de Salud", agregó.

En la denuncia el letrado hace referencia a las maniobras utilizadas por el hombre para mantener relaciones con la víctima a quien la habría hecho ingerir bebidas alcohólicas para después abusar de la misma, a quien embarazó en tres oportunidades, hasta haber dado por finalizada la relación.

Asimismo se denunció que el hombre estaría compartiendo la tenencia de las tres niñas de 8, 6 y 4 años de edad en alguna vivienda ubicada en los sectores denominados 40 hectáreas, donde estaría viviendo con algún familiar o bien en las 30 hectáreas, casa de otra persona allegada.

En el escrito presentado, Garay remarca que las menores podrían estar corriendo riesgo ya que no contarían con la suficiente contención física, emocional y muchos menos afectivas por parte de sus progenitores.

Finalmente solicita que se adopten las medidas del caso a los efectos de que momentáneamente sean puestas al cuidado de su abuela materna con quien ya vivieron.

Pedido de Sonia, la madre de Antonella

Un desesperado pedido realizó Sonia Beatriz Quispe, la mamá de Antonella Andrea Rivas.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy manifestó su necesidad de poder reencontrarse con sus pequeñas nietas de 8, 6 y 4 años. “Tenemos noticias que hace unos quince días atrás fueron vistas en la feria Copacabana de Alto Comedero la nena de 8 y la de 6 en un total estado de abandono, ya que estaban sucias y con prendas de vestir en mal estado”, afirma Sonia Quispe.

“Lo peor de todo es que estaban acompañadas del padre, con quien mi hija ya no tiene relación desde hace un tiempo, pero que no sabemos bien dónde se encuentra porque tampoco lo podemos ubicar”, remarca la mujer.

En otro orden de cosas, también recuerda que su hija Antonella estaría manteniendo una relación sentimental con una mujer oriunda de Tucumán, a quien identificó como Marcela Gómez.

Las mujeres fueron vistas por un hermano de Sonia, el pasado domingo 7 de octubre y que estaban solas sin la presencia de las niñas.

“Ella no tiene problema en dejarlas encerradas solas a las chiquitas”, afirma una angustiada abuela, a la vez que señala que “lamentablemente no nos podemos acercar porque nos denunció por violencia de género y si no hacemos nada es porque la Policía no hace nada”. Recuerda que existe una denuncia en la División Trata de Personas y Leyes Especiales, por búsqueda de persona pero que “hasta el momento no tenemos ninguna novedad, pese a presentar certificado de discapacidad”