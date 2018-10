Zapla rescató un valioso punto en su casa

El equipo palpaleño no tuvo un buen primer tiempo y en el arranque del complemento, Prieto marcó para los visitantes.Sin embargo, con más corazón que fútbol, fue al frente y en el minuto 48' del ST alcanzó la igualdad de la mano de Guevara.

Altos Hornos Zapla es sinónimo de entrega y corazón. En Corrientes, ante el gran candidato Boca Unidos, estuvo a minutos de llevarse un punto. Una jugada fortuita lo dejó sin nada.

Ahora, ante un rival que lo superó en el primer tiempo -Chaco For Ever-, también estuvo cerca de perder. Pero no se resignó nunca y rescató un punto. Los hinchas valoraron el esfuerzo a puros aplausos en la despedida.

El equipo visitante sorprendió de entrada. Ganó en el mediocampo y salió rápido a posiciones ofensivas. Las atajadas de Torralba fueron claves para evitar la caída de su valla. El "merengue" no tuvo ideas. Galarza en la contención y "Nico" Guzmán en la creación fueron los dos únicos puntos altos. El resto, confundió el camino.

En el arranque del complemento, Pato habilitó entre los centrales a Prieto, quien definió con jerarquía. Nada pudo hacer el "Uno" local.

Pudo liquidar la historia Chaco For Ever, pero no acertó en la estocada final.

Y el "merengue", a puro corazón, fue al frente. Centralizó demasiado el juego, es verdad. Abusó de los centros, también. Además, Catálfamo se comió un gol increíble. Pero los muchachos se corrieron la vida.

Los minutos fueron pasando inexorablemente. Cuando Camisay sacó sobre la línea un tiro libre de Guzmán, pareció que el destino estaba sellado.

No fue así. A Aguirre le cometieron un penal ya en tiempo adicionado al reglamentario y "Lucho" Guevara se encargó de cambiarlo por gol. Fue justo y un premio a no entregarse nunca, más allá de los errores y carencias.

Sin tiempo para nada, Zapla ahora visitará a Crucero del Norte el próximo lunes.