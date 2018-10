"Hay un tabú social, político, mediático y falta de formación por el cannabis"

-¿La empresa estatal de cannabis será de gran beneficio para las personas que requieren el aceite u otras presentaciones por su salud?, ¿pudo ver el proyecto?

-"Pensamiento Penal" emitió un documento cuando se firmó el convenio con el laboratorio de Chile Knop y Jujuy, que tiene experiencia en la elaboración de cannabis medicinal. Lo que sucede es que la legislación nacional es muy acotada en sus alcances y bastante criticada en muchas de sus formulaciones o reconocimiento de los derechos de las poblaciones usuarias de cannabis. Los artículos 6 y 10 establecen que se tiene que fomentar y priorizar la elaboración pública de medicamentos en laboratorios nucleados en la Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. También el reconocimiento de los derechos humanos de la población usuaria de empezar a establecer algo que a nivel nacional no se estableció. Porque en definitiva el programa de investigación por parte del Ministerio de Salud no tiene todavía ningún indicio de desarrollar esta sustancia ni llevar adelante cultivo a gran escala para llevar adelante esta producción. En ese sentido es una preocupación en cierto punto, pero hay que darle cierto optimismo de que las autoridades públicas de cualquier provincia vayan tomando la posta en esta materia, desarrollando algo que Nación viene postergando y es una forma contraria a lo que le obliga la ley nacional.

-En ciudades como Rosario donde han avanzado con políticas de drogas y salud, han solicitado un laboratorio público y no hubo posibilidad que Nación apruebe. ¿Sabe el motivo o argumento de ese rechazo?

-Esa es otra de las preocupaciones porque aparentemente la declaración del gobernador de Jujuy en el momento de lanzar el memorándum con el laboratorio Knop afirma que tendría el visto bueno de las autoridades nacionales como para llevar adelante el proyecto. No sería negativo, pero que le de la posibilidad a la Provincia de llevar adelante la elaboración de la sustancia por laboratorios públicos eventualmente sería lo ideal y para la Provincia que sea. Hay cierto favoritismo político respecto a Jujuy cuando conocemos antecedentes de provincias como Santa Fe, como bien remarcás, con dos laboratorios públicos avanzados en la intención de analizar, investigar eventualmente sustancias en base de cannabis como es el laboratorio de Rosario. Pasó un año y no les dan la autorización ni importancia a sus peticiones.

-Jujuy es una provincia de frontera y no tendría desarrollado un trabajo científico, específico sobre cannabis. Además los médicos tendrían una resistencia en acompañar tratamientos...

-Coincido en que una de las prioridades que debería tomar la Provincia no solo es la elaboración en base a sustancias de cannabis, sino también la capacitación de los profesionales de la salud dentro de sus universidades públicas. Hay también profesionales que se oponen a esta alternativa o utilización de la sustancia que durante mucho tiempo estuvo demonizada. Hay un tabú social, político, mediático detrás y por no tener formación respecto al sistema endocanabinoide humano, por no tener formación respecto a la utilización medico científico terapéutica de la sustancia, se oponen a que las personas puedan acceder a la misma. Ya sea por los profesionales o un régimen que estableció la ley nacional que en definitiva conllevó a cerrar las puertas de la única forma de acceso legal que tienen las personas al acceso de la sustancia. Desde 2014 con la importación de cualquier producto en base a cannabis, para cualquier patología o grupo etario. En el medio del debate que fue la 27.350 la Anmat por octubre de 2016 sacó una resolución limitando, restringiendo la importancia de sustancia en base a cannabis para los casos de epilepsia refractaria y de un grupo etario determinado. Eso significa un retroceso que ya tenían las personas de adquirir la sustancia de mucho antes que se sancione la normativa.

-¿Cómo funciona el sistema penal bajo la amenaza de sanción a las personas que quieren acceder por la técnica del autocultivo?

-Tenemos un combo perverso detrás de estas personas, que en definitiva son dolientes que requieren de la sustancia y el sistema penal los amenaza con una pena de 4 a 15 años de prisión. Estamos hablando de 15 años el máximo penal establecido, como un delito de violación. Esto es inhumano, irracional. Tenemos la legislación penal más anacrónica de la región. Eso se dejó de lado en la legislación nacional y nuestra posición desde "Pensamiento Penal" decimos que cada provincia podría avanzar en cierta regulación administrativa del acceso a la sustancia por la técnica del autocultivo conforme a sus competencias propias en lo que hace a salud y derechos humanos. Veo que las provincias no avanzan en el debate, creen o tratan de formular una excusa de competencia federal en la cuestión penal. Siendo que esto es una ley administrativa que podría llegar a complementar algunos requisitos a la ley penal como brindar autorizaciones excepcionales para casos de uso terapéutico de la sustancia. Sin embargo es todo lo contrario, además hay amenazas de criminalización y penalización efectiva como está sucediendo en Jujuy. Muchachos detenidos ahora a juicio oral por tenencia de plantas que no se comprobó de algún destino más allá del propio consumo. Entonces tenemos un dispendio de recursos públicos de las fuerzas policiales, de seguridad en general, fiscales, jueces para criminalizar a personas que cultivan una sustancia para propio consumo o uso recreativo y para no caer en el crimen organizado o del dealer para comprar la misma. Entonces ese régimen perverso crea una cuestión de falta de la democratización en el acceso a la sustancia, por un lado riesgo de encarcelamiento a las personas y para cerrar el círculo fogonea el circuito ilegal de sustancias no controladas y que algunos aprovechan su venta, precios exorbitantes de sustancias sin ningún control y venden por las redes sociales, en el mercado negro. Esto es lo que fogonea el prohibicionismo al final la clandestinidad de la actividad y el lucro desmedido de aquellas personas que se aprovechan de la necesidad de las personas.

-El debate no se agota y el prejuicio al cannabis en sí continúa...

-Los funcionarios públicos están atravesados por un prohibicionismo de cien años de antigüedad, demonizan ciertas sustancias que fueron criminalizadas o negadas en su utilización médico-científica en muchas décadas atrás y se naturaliza o publicita otras sustancia que tiene dañosidad social, individual como el alcohol y el tabaco. Legisladores que observan al cannabis como una sustancia que crea actitudes delictivas, disvaliosas, que puede llevar a consumir drogas duras. Deberían ser consientes que estudios internacionales demuestran que hay sustancia que mayor daño trae a la humanidad son las que hoy están legalizadas y habría que ver si Jujuy prohíbe su promoción, ya que los índices son altísimos. Un informe en el 2007 de David Nata especialista en toxicología, compara veinte sustancias conforme a tres criterios el daño social que produce, el daño individual y la adictividad y toxicidad de la misma. En esa tabla el cannabis está en el lugar 11. O sea nada tiene que ver los efectos de esta sustancia en comparación de otras sustancias "legales".