"La experiencia de pintar mandalas es intuitiva y curadora"

Sostuvo Marianela Sofía Kuntschik, la artista que desde mañana expondrá sus obras en la Biblioteca Popular.Dijo que las personas que no saben ni dibujar ni pintar no tienen impedimentos para irrumpir en esta disciplina.

LAURA BALLATORE

"Mandalas del alma II" es el nombre de la exposición de Marianela Sofía Kuntschik que se inaugurará mañana a las 20, en la sala de la Biblioteca Popular, Belgrano 652 de esta capital, y que permanecerá abierta al público hasta el 19 del corriente.

La artista, que es maestra nacional de Bellas Artes y reside en Rosario de Santa Fe, destacó que esta es la segunda vez que expone en nuestra provincia.

A lo largo de su vida, abarcó un amplio espectro del arte, hizo cerámica -su gran pasión-, grabados y los mandalas que la cautivan.

En la invitación a la muestra, Kuntschik incluyó una reflexión de Pema Chodron, una budista tibetana estadounidense, que dice: "La vida de cada persona es como un mandala. Un vasto círculo ilimitado. Estamos en el centro de nuestro propio círculo y todo lo que vemos, oímos y pensamos son formas del mandalas de nuestras vidas".

Para ella pintar los mandalas es intuitivo y curador. Tras señalar que estas representaciones "vienen del hinduismo budista que lo utilizan para meditar", sostuvo que ayudan a concentrarse y hasta incluso a la introspección para resolver cuestiones que uno no tiene resueltas. "Los mandalas se están usando en niños para bajar el nivel de violencia, en muchas escuelas los emplean", destacó.

En una entrevista con este matutino habló del proceso creativo que se inicia con el diseño del mandala, partiendo "de la base en blanco o negro y a partir del centro empiezo a dibujar y después a pintar con acuarela y pintura plana con alguna sombra. El mandala tiene que ser simétrico, se parte de los cuatro puntos cardinales", precisó.

Agregó que en los últimos tiempos estuvo incursionando en el puntillismo, que consiste en trabajar con puntitos, habiendo incorporado esa técnica a sus mandalas, con lo que el trabajo con el pincel queda prácticamente limitado a unos cuantos trazos. Los puntos mandan en el diseño y el efecto es extraordinario.

A una consulta de este diario, aseguró que pintar estos diseños "ayuda a bajar un montón de cambios", indicando además que no se necesitan conocimientos previos para iniciarse en este arte.

Las personas que no saben ni dibujar ni pintar no tienen impedimentos para irrumpir en esta disciplina, "no hay excusas". Se pueden hacer blanco y negro, con muchos colores, subrayó y apuntó que sólo deben sentarse a trabajar y hacerlo con mucha paciencia porque es una tarea muy detallista. Demanda su tiempo, pero los resultados valen la pena. En su página de Facebook "Los mandalas de Marianela" se pueden apreciar los procesos de ejecución.

Las obras de Kuntschik son muy buenas. La primera vez que se presentó en un concurso de mandalas obtuvo el máximo galardón. "El Colegio de Farmacéuticos de Rosario hizo un concurso de pintura y mandala, como artista invitada saqué el primer premio, recibiendo una plaqueta, medalla, un diploma y una taza con el diseño", destacó al señalar que los jujeños podrán apreciar esa obra en la exposición que podrá visitarse desde mañana en la Biblioteca Popular.