Ayer se cumplió un nuevo paro de UTA

Por tercer día consecutivo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó ayer un nuevo paro del servicio de transporte urbano e interjurisdiccional de pasajeros, en reclamo del pago del último aumento salarial. La medida se cumplió desde las 22 hasta las 6 de la mañana de hoy, con reducción de frecuencias desde las 21 y sin asistencia de los trabajadores en los talleres.

Marcelo Sosa, secretario de Difusión de la UTA Jujuy, recordó que durante los dos primeros días la medida se cumplió con un alto porcentaje de acatamiento, y para anoche esperaban que ocurriera lo mismo.

Recordó que la medida se lleva adelante ante la falta de pago del incremento salarial en los sueldos de septiembre. "La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros que aglutina a los empresarios del transporte, ratificó la nota presentada oportunamente ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, explicando que ellos no pueden pagar el incremento salarial del 5,7%. Ante esta situación decidimos continuar con las medidas de fuerza", dijo.

Sosa, advirtió que hoy también podría repetirse el paro bajo la misma modalidad, ya que hasta ayer no se había fijado ningún encuentro entre las partes. Igualmente no descartó que se profundicen las medidas en caso de que no haya una pronta solución.