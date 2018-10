Carlos Lampe fue presentado ayer en Boca Juniors

El arquero boliviano Carlos Lampe fue presentado ayer de manera oficial como nuevo refuerzo de Boca y dijo que en su país ahora hay once millones de hinchas del "xeneize".

"Si antes Boca era la mitad más uno, ahora es la mitad más once millones que hay en Bolivia. Me han apoyado mucho desde mi país. La gente está contenta porque he llegado a un club tan grande como este", afirmó en una conferencia de prensa brindada después del entrenamiento realizado en el complejo "Pedro Pompilio".

Lampe, que llegó a la institución para jugar lo que resta de la Copa Libertadores, confesó que debe "ir paso a paso para ganarme un puesto" en referencia a la competencia con Agustín Rossi.

"Si me toca estar daré lo mejor de mi, en beneficio del club y del objetivo. Me han recibido de la mejor manera tanto los chicos como el cuerpo técnico, se nota que hay un muy buen grupo", declaró.

Lampe reconoció que su llegada fue "atípica" por la época en que se concretó y destacó como un aspecto positivo el hecho de "tener ritmo futbolístico y mucha confianza".

El boliviano, que llegó a préstamo hasta fin de año y con una opción de compra de un millón y medio de dólares, fue fichado porque Esteban Andrada sufrió la fractura del maxilar inferior.

Guillermo Barros Schelotto pretendía sí o sí un arquero de experiencia ya que, ante una posible lesión o expulsión de Rossi, Manuel Roffo o Javier Bustillos ni siquiera debutaron en primera división y colocarlos en una instancia clave de la Libertadores hubiera significado demasiada responsabilidad.

Mauro Zárate

El delantero de Boca Mauro Zárate reconoció ayer que sería "una locura hermosa" una final con River en la Copa Libertadores, aunque ambos equipos aún deben disputar las semifinales, y comentó que "el que pierda se tiene que ir del país".

"Una final de Copa Libertadores con River sería una locura hermosa. Si me dicen a mí, la quiero ya. Después me pongo a pensar y va a ser una locura si se llega a dar. Sería un sueño. Pero el que pierda se tiene que ir del país", afirmó en declaraciones a Fox Sports.

Zárate puntualizó que los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores -Boca, River, Palmeiras y Gremio- son "candidatos" a campeón.

"Cuando llegué dije que el equipo a vencer en esta Copa era Palmeiras, y ahora lo vamos a enfrentar en semifinales, así que será un partido hermoso, y Gremio es el último campeón y River está bien, no hay que esconder esto y está demostrando eso", comentó.