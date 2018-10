Gimnasia se medirá ante Instituto de Córdoba mañana desde las 17 con el arbitraje del polémico Pablo Díaz.

Mañana, Gimnasia tendrá la dura tarea de reponerse del mal momento futbolístico que atraviesa. Una oportunidad que se dará con un cuerpo técnico interino encabezado por Carlos "Jairo" Morales Santos que durante la semana, y pensando en obtener una victoria que empiece a engrosar el "flaco" promedio, movió varias piezas de del once titular tanto en nombres como en sistema.

Mañana, desde las 17, el "lobo" se medirá en el "23 de Agosto" ante Instituto de Córdoba con varios futbolistas que no venían siendo titulares con Astudillo, el DT que dejó su cargo a principios de semana.

Uno de esos casos es el de Rodrigo "Chino" Morales que volverá al mediocampo frente a la "gloria".

El futbolista en mención dialogó con el Tribuno de Jujuy y habló entre otras cuestiones de la confianza que le genera tener a "Jairo" como DT. "Con Morales Santos en el único partido que había dirigido él me tocó jugar (en el 2017 ante Crucero del Norte en Misiones), cuando se fue Astudillo sentí chances y por suerte se esta dando la oportunidad", expresó el mediocampista de Gimnasia y Esgrima.

En relación a los entrenamientos que se llevaron a cabo durante toda la semana, Morales aseguró: "Se vieron prácticas muy intensas, con el esquema que podría parar Instituto. Si bien se vieron pasajes de buen fútbol hay cosas para corregir todavía".

En cuanto a la presión que podría sentir por la situación que atraviesa el "lobo", con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para escaparle a la zona del descenso y pensar en grande el jugador del "lobo" manifestó: "Estoy tranquilo, creo que vengo entrenando bien, si bien no tuve muchos minutos con Astudillo, me siento bien físicamente, no lo tomo como una presión, creo que tenemos tiempo para revertir la situación".

Con respecto al rival que enfrentará mañana, Instituto de Córdoba, el mediocampista "albiceleste" dijo: "Con el sistema que juegan ellos (Instituto) intentan mucho jugar, va haber espacios para los dos, tenemos que tratar de imponer nuestro juego y mas siendo locales".

"Hay mucha predisposición y ganas de todo el grupo", cerró "Chino" Morales con una frase que demuestra la confianza que hay dentro del plantel pese a la salida de Martín Astudillo de la dirección técnica y al flojo andar que atraviesa el "lobo" en la actual B Nacional que otorga dos ascensos a la Superliga y dictamina dos descensos, uno a B Metropolitana y otro a Federal A.

Los cordobeses

Instituto de Córdoba que viene de perder jugando como local ante Santamarina de Tandil ya se encuentra en nuestra provincia a la espera del cruce ante Gimnasia.

A las órdenes de Darío Franco los de Alta Córdoba quieren dar la nota aquí en la "Tacita de Plata".

"Chocho" Llop

Después de la salida de Víctor Bottaniz, Atlético Rafaela puso sus ojos en Juan Manuel Llop, quien vuelve al club santafecino un año y pico después del descenso sufrido en junio de 2017. El "Chocho" contó en un programa radial: "Negociamos, hablamos y, concretamos. Fue bastante sencillo". Sus expectativas: "En principio, muy feliz. Muy contento, con muchas ganas. Esas son mis sensaciones. El desafío es muy bueno. Hay que pelear por algo importante".