Abogado reclama la libertad de su cliente

"El criterio utilizado por la Justicia Federal es tan irrisorio como lo sería encerrar a los vendedores de pegamentos con el que los chicos se drogan", afirma el defensor técnico de Valerio Bonifacio Calizaya.

Calizaya fue detenido el pasado 23 de agosto en la ciudad fronteriza de La Quiaca cuando llevaba entre sus pertenencias un frasco de 250 cc de aceite y nueve frascos de crema de cannabis por efectivos de Gendarmería Nacional.

Calizaya permaneció por espacio de varios días en dependencias de la fuerza de seguridad, Escuadrón 21 "La Quiaca", hasta su traslado al penal perteneciente al Servicio Penitenciario Federal de la ciudad de General Güemes, en la provincia de Salta.

"Mi cliente por el solo hecho de haber adquirido con fines terapéutico un producto que se utiliza en Estados unidos y en todos los países de Europa hoy se encuentra detenido en medio de verdaderos contrabandistas, narcos, en definitiva delincuentes", afirma el abogado Sergio Valdecantos.

El delito de trafico de estupefacientes previsto en el artículo 5º apartado "c" de la ley 23737 castiga y señala como estupefaciente a la marihuana.

Con las hojas de coca en estado natural ocurre todo lo contrario, ya que el "coqueo" está permitido pero de esas hojas se obtiene la "cocaína".

Valdecantos hace hincapié en el hecho de que su cliente no cuenta con antecedentes que lo liguen al narcotráfico, solo tenía en su poder un par de frascos que en su conjunto e incluido el peso del envase alcanza solo los dos kilos y no tiene como finalidad ser consumido como droga.

Jujuy productora de aceite

"Aquí no se tiene en cuenta que fue el propio gobernador Gerardo Morales quien promovió y promueve el cultivo de cannabis sativa y la elaboración de aceite con fines terapéuticos", dice el letrado a la vez que agrega: "el cannabis se encuentra inscripto en la Dirección de Especialidades Medicinales en el rubro "Bajo condiciones especiales" para ser utilizado en enfermedades pocos frecuentes". Valdecantos agrega para finalizar que "si el cannabis como el que portaba Calizaya es de uso medicinal y/o curativo y no con finalidad de estupefaciente nos encontramos ante una orfandad jurídica por falta de tipicidad y ajeno al contenido en la actual figura para ser encuadrado en el artículo 5º inciso "C" de la ley 23737, razón por la cual solicito la inmediata libertad de mi cliente, que se encuentra inmerecidamente detenido".