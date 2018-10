Mañana cumple 30 años de labor "Todos Juntos"

La Asociación "Todos Juntos" mañana cumple tres décadas dedicados al abordaje integral de bebés, niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down. Atienden a más de 200 personas con un calificado equipo interdisciplinario al que consultan desde puntos distantes de la capital y desde otros países.

"Todos Juntos" fue fundada en 1998, por lo que cumple 30 años de trabajo ininterrumpido para la humanización y la inclusión de niños, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, una conmovedora labor que hizo posible un cambio de paradigma en la provincia. Su fundador, el doctor David Carrillo, explicó que la entidad surgió al momento de buscar tratamiento para su hijo David María quien nació con Síndrome de Down. "En ese momento pensamos, podemos llevar a David María a Buenos Aires a hacer la rehabilitación, pero los otros chicos de Jujuy, no. Le demos la oportunidad a todos, dijimos con mi esposa. Y así nació Todos Juntos", recordó. "Empezamos a crecer, hoy en día asistimos a más de 200 familias. Yo pedía a las maternidades que me llamaran para hablar con los padres, hasta el día de hoy nos llaman para que vayamos a hablar con los papás", manifestó.

Agregó que "el shock lo pasé, ser padre de un chico diferente es difícil". Con respecto al cambio de paradigma por el que trabajan, Carrillo recordó que antes se escondía al chico discapacitado, era dificilísimo incorporarlos en las escuelas. Hoy los chicos están más habituados a ver chicos diferentes, hay aceptación y eso tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo. Sin embargo, hay mucho por hacer", concluyó.

En la actualidad "Todos Juntos" tiene más de 60 chicos integrados en instituciones educativas privadas y públicas y continúan formándolos para que tengan salida laboral.

El presidente de la institución, Patricio Carrillo, detalló que "la primera inclusión tiene que ser en la familia, es el ámbito de las primeras estimulaciones, el primer núcleo social". Por su parte, la directora de la institución, Isabel Ruiz, subrayó que "hemos trabajado mucho en el cambio de paradigma de la discapacidad y la humanización. En la institución hay profesionales y técnicos que han sido formados en discapacidad. Cuentan con un convenio con la Ucse que tiene la carrera de Psicología y sus alumnos realizan la residencia en "Todos Juntos".