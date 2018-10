Santa Clara es el puntero indiscutido

El fútbol grande de la Liga Puneña continúa avanzando, Santa Clara sigue arriba en la tabla de posiciones, el último fin de semana goleó a Santa Catalina 3 a 1. El combinado dirigido por Nicanor Martínez es el más regular del certamen y en cada partido demuestra porque está en lo alto de la tabla.

Mientras sus inmediatos perseguidores, Inter despacho al débil Cieneguillas con un contundente 8 a 0, en tanto San Salvador derroto 2 a 0 al debutante club Luján.

Otros resultados registrados fueron Pumahuasi 1-El Cóndor 0, Argentino 1-Barrios 1, Defensores del Norte 0-Central Norte 0.

Cerraron la fecha Cusi Cusi 2-Deportivo Tafna 1 y Alberdi 2-Talleres 1

Tabla de posiciones

Santa Clara 53 puntos, Atlético Inter 51, San Salvador 50, Libertad, Yavi y Ojo de Agua 43, Estibadores 39, Gardelitos, Lavalle y Santa Catalina 37, Defensores 36, San Cayetano 35, Central Norte y Cusi Cusi 25, Tafna y Cangrejillos 23, Cieneguillas, El Cóndor y Barrios 22, Educadores 21, 20 de Enero y Luján 20, San Francisco 18, Alberdi 17, Talleres y Argentino 9, Pumahuasi 5 puntos.

Programa de las próxima fecha

Hoy: A las 15.15 Santa Catalina vs Deportivo Tafna. Desde las 17 San Cayetano vs Atlético Inter

Mañana: A las 10 Deportivo Alberdi vs Sportivo Libertad. Desde las 11.30 Central Norte Argentino vs Unión Talleres. A partir de las 13.45 Residentes de San Francisco vs Racing Ojo de Agua. Desde las 15.30 Santa Clara vs Deportivo Estibadores. A las 17 Unión Educadores vs Atlético Argentino

Domingo: A las 10 Gimnasia y Tiro vs 20 de Enero. Desde las 11.30 Defensores del Norte vs General Lavalle. A partir de las 13.45 San Salvador vs Sportivo Gardelitos. A las 15.30 San José de Barrios vs Racing de Cieneguillas. Desde las 17 San José de Pumahuasi vs Club Luján.