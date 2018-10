Confirmaron condena a prisión para Menem y Cavallo

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y medio para el ex presidente Carlos Menem. De la misma forma, serán tres años y medio para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Se los acusa de pago de sobresueldos a funcionarios durante su gestión.

Se confirmaron esas penas por decisión de la jueza Ana María Figueroa y Angela Ledesmaaunque el ex presidente tiene fueros y Cavallo no será detenido que el mismo tribunal rechace las eventuales apelaciones que los condenados presentarán a la Corte.

El ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo fue absuelto en el mismo fallo que había sido condenado a tres y tres meses.