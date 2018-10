Buena performance de los sampedreños

Los jugadores de Play Tennis, escuela a cargo de Martín Cozza, de San Pedro de Jujuy cumplieron con creces en el Abierto de Salta.

El torneo desarrollado en las canchas de Jockey Club, otorgó puntos para el ranking del circuito de menores de la Asociación Argentina.

En Sub 10, hubo duelo jujeño, ya que Santiago Franco se impuso en una final atractiva ante Gian Puccioni de Palpalá.

Pero no fue el único que alcanzó las instancias decisivas, ya que en damas, categoría sub 12, Guadalupe Pérez alcanzó la final, aunque no pudo festejar, el salto es altamente positivo.

En la misma categoría, pero en varones, Martín Beltrán quedó a un paso de alcanzar la final, ya que cayó en semis del ex G3.

Sin embargo, el saldo para los jugadores de la Asociación Jujeña de Tenis que representan a San Pedro de Jujuy fue más que positivo. “Se nota el crecimiento, el nivel, estos torneos sirven para seguir con ritmo de competencia”, apuntó Martín Cozza ante El Tribuno de Jujuy.

El entrenador de Play Tennis continúa con los trabajos diarios en las canchas de Sociedad Sirio Libanesa de la “Perla del Ramal”.

Nuevo Abierto

El próximo 19 del corriente se pone en marcha el Abierto para menores, ex Nacional de Grado 3 en las canchas de Guillermo Milisenda Tenis Center fiscalizado por la Asociación Jujeña de Tenis.

El torneo está destinado a todas las categorías, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 19 tanto damas como caballeros y se jugará en singles y dobles.

El cierre de inscripciones será el miércoles que viene a las 20 y podrán recabar mayor información al teléfono 388-5180115 o por correo electrónico a marcelowowk@hotmail.com. El director general del certamen es Marcelo Wowk.

El domingo después de las finales se procederá a la entrega de premios a los finalistas y campeones.