Esperan aplicar esta campaña 100 mil dosis de vacuna antirrábica

Concejales recibieron a referentes de la Dirección Zoonosis de la comuna dentro del pedido de informe referido a conocer la situación de los animales domésticos en la ciudad y también sobre el trabajo que se viene realizando con las campañas de vacunación antirrábica.

En la reunión se detalló el trabajo que se realiza con la campaña de castración masiva en los barrios y se anticipó que continuará hasta diciembre, en todos los sectores de la ciudad. Además, los funcionarios mencionaron que en la actualidad van aplicando 48 mil dosis de vacuna antirrábica en capital, cuando el año pasado se habían aplicado mil menos en toda la campaña. Esperan este año llegar a las 75 o 100 mil dosis.

El director de Zoonosis, Ricardo Hueda, dijo que "brindamos números y estadísticas con respecto a los animales vacunados y operados, el trabajo que se realiza con el quirófano ambulante y fijo que se encuentra en los tres lugares como en Alto Comedero, el edificio ubicado en Santa Rosa y en el propio edificio 9 de Julio".

Para finalizar, el funcionario municipal señaló que "lo que queremos conseguir es que la gente de Jujuy tome consciencia y que las mascotas no se sigan reproduciendo, y que la gente acuda a la campaña de concientización que se realiza gratuitamente en todos los sectores de la ciudad". También añadió que los que no pudieron vacunar hasta ahora a sus mascotas se lleguen a los edificios mencionados. "Hagamos esa vacunación a nuestras mascotas para no tener el riesgo de que estén contagiando a las personas, ya que la rabia es la peor muerte del mundo. Por eso es importante ponerse a resguardo haciendo la parte preventiva", acotó.

La encargada de la Dirección de Zoonosis, Natalia Mancilla, anticipó que tienen previsto culminar con la campaña de vacunación por los barrios de la ciudad a finales de octubre y esperan que los acompañe el tiempo. No obstante -dijo- se seguirá vacunando en los centros de zoonosis y en todos los barrios donde se necesite que llegue la vacuna antirrábica.

De la reunión tomaron parte la mayoría de los ediles, encabezados por la vicepresidente primera del Concejo, Estela Flores.