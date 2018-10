Altos Hornos Zapla se instala en Posadas

Altos Hornos Zapla entrenó y partió rumbo a Misiones. Mañana desde las 17 visitará a Crucero del Norte con el objetivo de volver a la senda de la victoria.

Si bien Cristian Corrales, el técnico "merengue", no confirmó el equipo, todo parece indicar que iría ante el "colectivero" con el mismo once que viene de igualar la fecha pasada ante Chaco For Ever.

Hoy el plantel realizará trabajos regenerativos y movimientos con pelota parada en el predio de Guaraní Antonio Franco.

Los que viajaron: los arqueros Juan Torralba y Sebastián Sánchez, los defensores Nicolás Rivero, Franco Méndez, Hugo Villanueva, Luis Casarino y Federico Villagra, los volantes Néstor Aguirre, Facundo Tello, Facundo Galarza, Antonio Domínguez, Nicolás Guzmán y Juan Cartello y los delanteros Walter Cuevas, Juan Pascuttini, Leonardo Silveira, Daniel Catálfamo y Braian Noriega.

Corrales buscará sumar tres puntos que le permitan seguir metido en la conversación por un lugar en la siguiente instancia, justamente Crucero marcha segundo detrás del puntero Boca Unidos que sacó mucha diferencia al resto de los equipos. El conjunto misionero tiene un punto más que Zapla, por lo tanto se trata de un rival directo. Si no se puede ganar, será fundamental seguir sumando recordando que los cuatro primeros pasarán a la siguiente fase.

Juega el puntero

La octava fecha de la zona 4 se pone en marcha hoy desde las 21 con la presentación del puntero, Boca Unidos de Corrientes ante Gimnasia y Tiro de Salta. Las acciones serán controladas por Maximiliano Viñas y las asistencias de Gisela Trucco y Antonela Chiariotti.

Mañana Chaco For Ever y Sarmiento de Resistencia desde las 17.45 en el marco del partido pendiente de la sexta fecha. Sebastián Mastrángelo será el árbitro del encuentro.

La octava jornada se completará el viernes en Tucumán desde las 16.30 con San Jorge frente a Sarmiento de Resistencia y Chaco con San Martín de Formosa.