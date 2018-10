San Pedro tendrá 33 deportistas en los Juegos Evita

El próximo domingo parten rumbo a Mar del Plata las delegaciones de la provincia que estarán participando de la Final Nacional de los Juegos Evita. San Pedro de Jujuy contará con 33 representantes en diferentes disciplinas deportivas tanto convencionales como en deporte adaptado.

La subsecretaria de Deportes de la comuna, Valeria Trujillo, dio detalles de lo que será el viaje: "Tenemos todo listo, salimos el domingo que viene rumbo a Mar del Plata, en los próximos días se realizará la entrega de la indumentaria correspondiente que identificará a la delegación jujeña". En cuanto a los que viajan, precisó: "En atletismo convencional en categoría sub 17 María Lescano en lanzamiento de jabalina, Santiago Mancilla en 100 metros llanos y 300 metros llanos, ambos son de la Escuela Municipal de Atletismo a cargo de Sebastián Nieva, en sub 14 está Denise Reineri en lanzamiento de jabalina a cargo del profesor Guillermo Yurquina".

Pero la funcionaria de Deportes hizo referencia al deporte no convencional, "en atletismo adaptado vamos a tener 14 jóvenes de diferentes capacidades que lograron su plaza en la final nacional, además de ser los que siempre traen medallas", sostuvo. Los representantes de deporte adaptado manifestó que serán: "En sub 14 intelectual Salome Aguilar y Francisco Naranjo, en sub 14 discapacidad PC está Gonzalo Maraz, en sub 16 intelectual Alejandro Goyochea y Paula Iñiquez, en sub 16 PC Rosario Ayala, en sub 16 motor Ezequiel Brítez, en sub 18 intelectual Simón Serra y Gabriel Cáceres, en sub 18 PC Leonardo Peralta y en Motor Brisa Tejerina, atletismo adaptado, todos del Centro de Deporte Adaptado y un niño del Instituto Asperger, en natación adaptado Miriam Serra en intelectual, José Toledo y Pablo Castro en motor". Sobre los nadadores dijo que "ellos hicieron un esfuerzo importante para clasificar, en San Pedro al no tener pileta climatizada, todos los viernes tuvieron que viajar a San Salvador para entrenar en la pileta climatizada de allá".

En otros deportes, también habrá presencia sampedreña, "en taekwondo habrá seis sampedreños, Abigail Cazón, Lucrecia Altamirano, Mauricio Quipildor y Alejandro Arce, todos a cargo de la profesora Noemí Virreyra mientras que Alexis Ávila y Lucas Tolaba a cargo de José Carrizo de barrio La Merced". Además agregó: "En boxeo tenemos dos pugilistas, Alan Torres y Ezequiel Ortiz, en mountain bike estará Franco Salcedo, en ciclismo estarán Maximiliano Vera, Leandro López, Matías Rocha y Sebastián Moya, todos de la categoría sub 16. En patín artístico un equipo de Tiro y Gimnasia".