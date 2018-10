Recuperan 15 notebook de las 19 robadas a la escuela N° 383

SAN PEDRO (Corresponsal). La policía procedió al arresto de un sujeto, el que presuntamente, junto a dos menores, irrumpió en el interior de la escuela primaria N° 383 Fray Mamerto Esquiú, ubicada en la localidad de Rodeito y tras destrozar una puerta, se robó 19 notebook y una cámara de fotos digital. Tras una minuciosa investigación realizada por efectivos de la Brigada de Investigaciones por un lado y por personal de la Seccional 53 de Rodeito por otro, se determinó que un sujeto habría estado ofreciendo las notebook, por lo que en la madrugada, con la anuencia del responsable de la Delegación Fiscal N° 3 Juan José Calderari, los uniformados realizaron un registro domiciliario donde se logró el secuestro de 15 notebook y dos bolsos negros. Por disposición de la Fiscalía de Investigación N° 11 a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco, se dispuso el arresto del sujeto mayor de edad.

Fuentes policiales indicaron que el hecho se habría registrado poco después de las 19, en la citada escuela rural, donde horas previas se había realizado el acto por el Respeto a la diversidad cultural. Tras tomar conocimiento del hecho, la policía dio participación al ayudante fiscal de turno Juan José Calderari, quien junto a personal de la Brigada de Investigaciones al mando del segundo jefe de esa dependencia sub comisario Javier Chaile, se dirigió a aquella localidad, Ya en el interior, estaban efectivos de la Seccional 53 de Rodeito y peritos de Criminalística, observando que la puerta de la Biblioteca había sido destrozada y por la parte inferior accedieron a las dependencias, constatando que un estante de chapa tenía la puerta forzada y establecieron, previa entrevista con el vice director identificado como Paulino C, que se habrían robado 19 Notebook del Plan Conectar Igualdad - Presidencia de la Nación. Se supo que los malvivientes, habían sacado del interior dos parlantes que utiliza la comunidad educativa para los actos, y al no poder llevárselos, los dejaron escondidos en las inmediaciones para luego volver a buscarlos, aprovechando el fin de semana largo.

De las averiguaciones realizadas, se supo, que en horas de la noche, se realizó un recorrido por el sector periférico sin que se pudiese dar con los autores. Las labores se profundizaron y pudo saberse que vecinos del lugar, habrían merodear por los alrededores a un sujeto de apellido Quipildor, domiciliado en barrio San Roque por lo que el ayudante fiscal Calderari, presente en el lugar, realizó un registro domiciliario sin que pudiera dar con lo robado. Personal de la comisaría, realizó también averiguaciones, estableciendo que un sujeto identificado como José L. (18), domiciliado en barrio San Jorge, junto dos menores identificados como Juan G. y David A., ambos de (14), había estado ofreciendo notebook a bajo precio. Se intensificaron los recorridos, y en la vía pública se procedió a la aprehensión de José Mariano L., estableciéndose que los bienes robados estarían en una casa en construcción ubicada en barrio San Jorge, de propiedad de Juan G. (37). Al realizarse el registro domiciliario, personal de la Seccional 53, procedió al secuestro de 15 Notebook, marca Koradir, de Conectar Igualdad de color negro con gris y dos fundas de proyectores que habían sido sustraídos de la Biblioteca. Se presume que en las próximas horas, podría darse con el paradero de los restantes equipos informáticos.

Las actuaciones, caratuladas “S/robo en poblado y en banda”, están a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Pedro, con la participación de la Delegación Fiscal N° 3 de turno a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari y la Fiscalía de Investigación N° 11 a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco.