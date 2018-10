Hay que comenzar a preparar los motores

Sin veleidades premonitorias, por un simple olfato periodístico esta columna adelantaba un par de semanas atrás que un puñado de estrategas de la política local, comenzaba a madurar in péctore la posibilidad del adelantamiento de las elecciones en la Provincia. O el periodista es avezado, o los datos que aporta la realidad son demasiado previsibles (seguramente es mucho más lo segundo que lo primero), pero los desenlaces se encaminan rápidamente hacia las confirmaciones. Informaciones oficiosas, pero filtradas desde los círculos dorados del poder jujeño, mostraron hace horas la pata de una sota que habría sido puesta en la grilla de largada apenas pasada la mitad de la semana, en una reservadísima reunión de muy pocos. Relevantes figuras del gabinete jujeño, algunos legisladores radicales de máxima proximidad, algún asesor de absoluta confianza y un par de referentes más, obviamente presididos por el gobernador Gerardo Rubén Morales habrían avanzado en el análisis de la situación política, económica y social. El hermético grupo, donde se habría notado ausencias importantes, habría realizado también de manera descarnada, un balance de la gestión provincial y nacional. Con todos esos datos en la mano, la decisión que habría quedado firme -en principio- sobre la mesa de las conversaciones, fue que las elecciones para gobernación, intendencias y renovación parcial de parlamentos, podría convocarse para finales del mes de mayo del 2019. El análisis primario de los arquitectos electorales del GM, indica que el adelantamiento beneficiaría en gran medida la reelección del jefe del Poder Ejecutivo, tras lo cual, como se adelantó desde estas líneas, el GM -superada la cuestión provincial- podría concentrar sus fuerzas y aportar su relevante figura en el concierto nacional para apuntalar la campaña de reelección del presidente Mauricio Macri, hoy, bastante jaqueado por su propia gestión y por el crecimiento de la figura de la expresidente Cristina Elisabet Fernández, promovida -casi hasta quedar fuera de control- por los mismos estrategas del oficialismo. Esta nueva situación política de Jujuy, no habría sido consultada aún en forma directa con el presidente Macri, quien no vería con muy buenos ojos este adelantamiento, y otros que pueden generarse como en un efecto dominó en otras provincias, pero que no podría detener. La figura del ministro Rogelio Frigerio, siempre el más criterioso e inteligente al momento de los enjuagues políticos sería convocada para meterse en el tema. Si los tiempos se aceleran, todos, no sólo el oficialismo, deberán comenzar a preparar sus motores ya. Porque diciembre se irá en un suspiro, y tras el parate que va desde enero hasta el primer día post carnaval, dejará apenas unas pocas semanas para ajustar todas las piezas de las máquinas que quieran participar.

PJ: desafiante principal

Las máquinas que correrán, también merecen un análisis temprareno. El Partido Justicialista de Jujuy, será, obviamente, el principal challenger de la competencia. Quizás, sabiendo, quizás intuyendo, las tropas que hoy preside Rubén Armando Rivarola, comenzaron a moverse. Un indicio de unidad se vio la semana pasada cuando una delegación heterogénea de compañeros, Rubén Rivarola, Liliana Fellner, Alberto Matuk, Luis Cabana, Juan Miguel Cardozo, Nilson Ortega, Alfredo Gerry y algún otro, compusieron una embajada peronista que representó a diferentes sectores internos, para concurrir en son de amistad a expresar solidaridad con dos peronistas acosados: uno por la intolerancia de adversarios políticos de su pueblo, el diputado y exintendente de Caimancito, Pedro “Lito” Torres, a cuya madre le habían embadurnado el frente de su vivienda con claras amenazas e intentos de amedrentamiento. El otro, apretado por extraños procedimientos de la Justicia, que sufrió allanamientos en su domicilio particular, a pesar de tener fueros por su actual condición de concejal de La Esperanza, es Gustavo “Churo” Bautista. El PJ “multisectorial”, abrazó a sus compañeros afectados, pero el gesto fue más allá: mostró unidad y dio un paso importante para mostrar que “todos unidos” pueden volver a soñar con vencer. El peronismo, tiene dentro de unas horas, otra prueba de fuego: el mítico 17 de Octubre, Día de la Lealtad Peronista. Esta vez, en San Miguel de Tucumán, y convocado por el gobernador Juan Manzur, se reuniría gran cantidad de los innumerables sectores que hoy atomizan al más gran e importante movimiento y partido político de América. Allí irán gobernadores, legisladores, los titulares del PJ en las provincias, entre ellos, el diputado Rivarola. La novedad de las últimas horas confirmada que estarían allí los jefes de la CGT, diferentes gremios nacionales de gran importancia y que junto al jefe de senadores, Miguel Pichetto, desembarcaría en el Jardín de la República, el renovador Sergio Tomás Massa, ya casi integrante del peronismo federal que busca dos objetivos poderosos: sacarse de encima definitivamente al cristinismo, y erigirse en el principal desafiante del PRO. El kirchnerismo por su parte, hará actos en varios sitios. José Luis Gioja, presidente del PJ nacional, pero espachín de Cefk, estará en un acto en Corrientes con el ánimo de marcar diferencias y medir fuerzas. El poderoso PJ de la provincia de Buenos Aires, hará un acto aparte con sus intendentes rodeando a Verónica Magario, jefa de La Matanza. En Tucumán, los organizadores esperan meter cien mil personas en el predio del hipódromo. Y a partir de allí, poner la bisagra de la definitiva diferenciación entre el cristinismo y el peronismo.

La izquierda

Siguiendo con el panorama de Jujuy, la Izquierda dura local, nucleada en torno de legisladores provinciales y municipales del PO y del FIP, deberá trabajar el doble de lo esperado. Primero para retener el caudal de votos del 2015, muchos de los cuales se los sacó al PJ. Segundo, si es que el cristinismo vuelve a la contienda electoral, tendrá otra merma importante de franjas progres que eligieron encolumnarse detrás de la figura convocante de Alejandro Vilca y otros referentes, antes que votar al peronismo o a Cambia Jujuy. Como dato se puede decir hoy, que en la zona del Ramal, ya advertidos de esta situación, los dirigentes residuales del kirchnerismo y los de la izquierda mantienen una sorda e intensa campaña con punteros y caciquejos locales, ciudad por ciudad y pueblo por pueblo.

Milagro candidata

La otra posibilidad que hoy, y en vista de los tiempos acelerados, no puede dejar de tenerse en cuenta, es la de la jefa tupaquera Milagro Amalia Ángela Sala Leyton de Noro. La dirigente social ya adelantó su decisión de competir por la Gobernación en las elecciones del 2019. Su deseo es desalojar a GM de la Casa de Gobierno y restaurar el progresismo cristinista en Jujuy, que le supo dar un protagonismo y un manejo de la cosa pública que en otro régimen hubiese sido inimaginable. El ingrediente novedoso es que en aquella mesa de diseño de la arquitectura electoral de Cambiemos, no ven con desagrado esta posibilidad. Considera la inteligencia de Cambia Jujuy, que con Milagro Sala en libertad y en carrera electoral, las posibilidades de reelección del GM se verían todavía más favorecidas. Sería, dijo un infidente, una réplica de la situación nacional, donde Mauricio Macri cree tener asegurado el triunfo en el 2019 si su contricante es Cefk. Eso es lo que muchos creen, ponen todas las fichas en esa apuesta. Otros temen estar jugando con la tapa de la caja de Pandora.

Primero Jujuy

Otro grupo que trabaja a destajo por estas horas, el joven partido Primero Jujuy, creación del vicegobernador Carlos Guillermo Haquim. Sus tropas recorren la provincia, y dedican importantes esfuerzos a las zonas de las Yungas y de la Puna. Hace tiempo quedaron sin referencia nacional, luego que el previsible giro de Sergio Massa hacia el peronismo, los dejara huérfanos de lo que fue el principal apoyo político del 2015. También ya habían descartado volver al Peronismo tradicional de Jujuy, con el que perdieron tras dos años de ácida disputa por los símbolos, la sede partidaria y el usufructo legal de la chapa pejotista. Tampoco desconocen que dentro de la sociedad de Cambiemos, no todos aplauden hoy la continuidad de esa sociedad que llegó al Gobierno con la promesa electoral de concretar un cambio cultural de raíz en la provincia de Jujuy, alterando lo que definían como las matrices de un sistema totalmente agotado. Primero Jujuy tiene diputados, intendentes, concejales y punteros en toda la provincia y sabe que sobre esa base, deberá edificar sus nuevas expectativas para mayo del 2019.

Peleas aparte

En tanto, la provincia va en medio del turbión que Cambiemos trata de conducir y disimular desde Buenos Aires. Desde Jujuy, el GM incendió los titulares con un progresivo redoble de apuestas. Primero se mostró contrariado -indignado en realidad- por haber tenido que enterarse por los medios de muchas decisiones de su Gobierno nacional. Después disparó en contra del descenso paulatino de las retenciones a las exportaciones del campo y la industria. Cuando el macrismo las detuvo, volvió a disparar, sugiriendo que se dupliquen los aportes de las retenciones (en realidad los $ 4 por dólar pactados inicialmente, hoy después de las devaluaciones suenan a cargada). La Sociedad Rural lo crucificó sin piedad. El economista José Luis Espert lo maltrató amargamente, y el rutilante y guarango analista de la economía Javier Milei lo insultó de manera totalmente inaceptable. Uno imagina -conociéndolo un poco- que al GM no le debe resultar grato pretender recurrir a manotear los ingresos de las exportaciones, pero se puede comprender fácilmente que la gravísima crisis que se atraviesa y la peor que se avecina, obligan a demandar el esfuerzo mayor, temporario y criteriosamente, de quienes están en condiciones de hacerlo. Que son los mismos, que durante una década y con el dólar mentirosamente comprimido, obedecieron con cierta mansedumbre las retenciones casi confiscatorias del régimen que terminó en el 2015. Pero la política es así. Es cierto que los datos de la devaluación de hoy, jaquean de nuevo a la producción (basta reconocer la cercana situación de la producción tabacalera jujeña), pero cuando estas situaciones se presentan, asoma la necesidad de reunir una mesa de un gran acuerdo económico y social, que el PRO, por ahora, se resiste a convocar.

El GM lidiará esta semana nuevamente con los gremios estatales, ansiosos y enojados por las largas esperas y las postergaciones inexplicadas. También permanece atento a las decisiones del juez Pablo Calderón, en el centro del proceso de quiebra/venta del Ingenio La Esperanza, que sobre el último capítulo, recibió una impugnación del comité de acreedores de la quiebra que pretende anular todo lo hecho. Barajar y dar de nuevo, sería reiniciar un culebrón de nunca acabar pero, será el juez quien deba asumir la decisión final. De ser rechazadas las pretensiones, quedaría expedito el camino para -si mantienen el interés y disponen de los recursos necesarios- finalmente la empresa colombiana Omega Alesa, se haga cargo del complejo agroindustrial. La buena noticia para el Gobierno, fue haber obtenido la aprobación para crear la empresa del Estado que regenteará la siembra y producción del aceite de cannabis para uso medicinal. Jujuy quedó a la cabeza de esa producción y mientras desde adentro y afuera de la Provincia se observan con lupa los pasos futuros del proyecto, enfermos y familiares de diferentes gravísimas patologías, sienten que una pequeña luz de esperanza se encendió para iluminar su calidad de vida. Finalmente, se abrió oficialmente la Expojujuy, y durante toda la semana nos permitirá asomarnos a las vidrieras donde el potencial de la Provincia se mostrará generosamente. Y nos dará motivos para alentar el optimismo tan necesario por estos días.