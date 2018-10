Garantizar las inclusiones laborales

-En estos tiempos de crisis lograr una inclusión laboral es muy valorable por todos los involucrados ¿Cómo es el programa que desarrollan?

-Así es, concretamos una nueva inclusión laboral, es un programa que venimos desarrollando desde principios de año, con muy buenos resultados .Tiene todo un trabajo previo de años de formación de los chicos para encontrar su perfil y prepararlos para puestos reales de trabajo es una verdadera inclusión laboral. Para nosotros es sumamente importante. La apertura que han tenido los empresarios con la fundación es digna de destacar, la confianza que nos tienen ha permitido que cuando uno viene a proponerles una inclusión laboral, más allá del miedo o la incertidumbre, tienen ganas de colaborar. Además saben que están acompañados, saben que están respaldados por una fundación que trabaja con un equipo interdisciplinario que está para resolver emergentes. Realmente es una experiencia muy positiva.

-¿Es un ejemplo también para el Estado?

-Exactamente porque las personas con discapacidad pueden tener perfectamente una inclusión social, laboral, escolar; sólo requiere un trabajo responsable que garantice esas inclusiones. Si existen las empresas con predisposición y la Fundación o institución que entrene y la familia que apoye este proceso que hay que trabajar. Acá hay que puntualizar el horario, presencia, todo eso se trabaja en la Fundación y cuando se cumple la inclusión laboral se pone en práctica lo aprendido

-¿Cuántas inclusiones laborales van realizando?

-Formalmente que se firme el convenio sería este caso el cuarto, el martes firmamos otro convenio y tenemos otro en puerta. Tenemos seis inclusiones, tres ya están trabajando hace más de un mes.

-Es además un incentivo a empresarios, porque también tiene beneficios que a veces desconocen…

-Claro, este programa es de la Gerencia de Empleo, que tiene un programa de “Inclusión Laboral”, es decir seis meses se hace cargo la Gerencia, y hace los aportes tanto al empresario como al pasante. Después de seis meses la persona reúne las condiciones, es apto, cumple con los objetivos de la empresa se puede quedar contratado formalmente. En esa instancia el empresario tiene muchos beneficios en cuanto a los aportes.

-Falta trabajar más la inclusión de personas con discapacidad…

-Sí, sobre todo la inclusión laboral, hay mucho por hacer, pero estamos recibiendo muy buena apertura por parte de la comunidad. Sabemos que es un camino arduo, pero no vemos resistencia hasta ahora, porque las personas que hemos propuesto están entrenadas, tienen muy buen desempeño. Entonces tiene que haber una institución que entrene, trabaje desarrollando aptitudes en la persona y una empresa que confíe y abra sus puertas para que realmente la inclusión se concrete.

-Sentir ha crecido y es referencia…

-Hace 26 años que está en el medio, siempre hemos tenido en claro los objetivos, hemos cumplido las etapas de la persona con discapacidad desde el nacimiento en los centros de estimulación temprana hasta su inclusión laboral. Actualmente son cuatro centros funcionando donde se toman todos los aspectos de la persona con discapacidad, inclusión social, escolar y laboral. Llegan chicos del interior y se les entrega un programa y entrenan con la mamá. El martes se abrirá “Sentir 5”, ya contamos con las habilitaciones y abrimos las puertas. Este será destinado a centro de día y centro educativo terapéutico. Las patologías en las que trabajamos es trastorno de la comunicación del espectro Autista, discapacidad intelectual. N os acompañan un equipo grande en cada centro todos especializados en TEA.

-¿Se cumple con el diagnóstico precoz en TEA?

-Es complejo llegar a un diagnóstico de autismo, nos especializamos pero es complejo y a veces se confunde. Hay mayor conciencia en los padres. Pedimos la reglamentación de la ley, porque a eso apunta al diagnóstico precoz. Así también una estadística que no se cuenta, ni en Jujuy ni en el país, además para tener tratamientos específicos abordajes, capacitación para profesionales una ley que contempla todas las necesidades de una persona con TEA. La ley nacional está aprobada en el 2014, y Jujuy adhirió en el 2016 pero no se reglamenta, no tiene partida presupuestaria. Tenemos convenios con las obras sociales, no tienen algo específico de autismo; pero sí nos encuadramos en todo lo que son los módulos para discapacidad. Es diferentes el abordaje en el autismo porque no es abordaje de otras patologías donde pueden estar varios niños con una pedagoga, sino en el TEA es un trabajo personalizado y costoso. Por eso es esencial la reglamentación de la ley.